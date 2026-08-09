Irán exige condiciones a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente no cede. Desde finales de febrero la región vive días complejos y la solución no parece cercana. Sobre todo después de las nuevas declaraciones de un alto funcionario iraní que este sábado especificó qué condiciones drásticas deberá cumplir Estados Unidos para que se produzca la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito fluvial internacional, especialmente de barriles de petróleo. Así se vuelven a disipar las esperanzas de reanudar la navegacion por ese paso estratégico en el corazón de la guerra en Oriente Medio.

Las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, citadas por la agencia de noticias AFP contrastan con los avances anunciados los últimos días en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el futuro control del estrecho.

"Mientras Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado", advirtió el dirigente, citado por medios iraníes.

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Entre las condiciones mencionadas, dijo que Irán exige a Washington "poner fin definitivamente a la guerra de agresión" contra Teherán y sus aliados, y que levante el bloqueo impuesto a sus puertos.

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Reclama también el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y "la indemnización integral" por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Algunas de las disposiciones figuraban en un protocolo de acuerdo firmado en junio entre Washington y Teherán, que instauró un alto el fuego y permitió la reanudación del tránsito en el estrecho de Ormuz, al tiempo que abría el camino a la negociación del fin del conflicto. Pero la tregua terminó a comienzos de julio y provocó que se reanudaran los bombardeos estadounidenses y las represalias iraníes contra los aliados de Washington en Oriente Medio.

Ormuz, un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, está nuevamente bloqueado por la república islámica, que ataca regularmente los barcos que pasan por el estrecho sin su autorización.

Irán ha insistido que la situación del estrecho no volverá a ser la que era antes de la guerra, aunque en los últimos días negoció con Omán -situado al otro lado de Ormuz- un itinerario para el tránsito de buques por la vía.

No obstante, sigue sin vislumbrarse un avance diplomático, especialmente en lo referente al programa nuclear iraní, tras más de cinco meses de un conflicto que se propagó por Oriente Medio y sacudió la economía mundial.

Los bombardeos estadounidenses han cesado hace más de una semana, pero el presidente Donald Trump supeditó su interrupción a la rápida conclusión de un acuerdo, dejando pendiente la amenaza de nuevos ataques contra Irán.