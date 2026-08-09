La estrategia de Donald Trump para unir a la nueva derecha

El mapa político del hemisferio occidental experimenta una reconfiguración estructural donde la frontera entre la política interna estadounidense y la diplomacia regional quedó difuminada. En el centro de este fenómeno opera la estrategia geopolítica del movimiento MakeAmerica Great Again (MAGA) liderado por Donald Trump.

La agrupación logró entrelazar la movilización del electorado hispano conservador en Estados Unidos con una sofisticada red de alianzas que abarca a la nueva derecha latinoamericana y a las fuerzas soberanistas de Europa.

Durante décadas, los medios estadounidenses – entre ellos The New York Times, The Washington Post y Associated Press (AP)– abordaron al votante hispano bajo premisas demográficas homogéneas, asumiendo una inclinación casi natural hacia el Partido Demócrata.

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Sin embargo, el análisis actual de estos mismos medios expone cómo el Partido Republicano redefinió radicalmente su aproximación: en lugar de asimilar al migrante latino al marco de las minorías tradicionales, la estrategia conservadora optó por apelar a sus identidades de origen, sus convicciones religiosas, su cosmovisión sobre la familia y su visión sobre la libertad económica y el orden social.

En este diseño estratégico, escenarios como las cumbres de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) dejaron de ser meras convenciones partidarias para transformarse en vitrinas de validación internacional.

La participación de figuras referenciales de la región, como el presidente Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y los hijos de Jair Bolsonaro en Brasil, responde a un cálculo político sumamente delimitado. Para el movimiento MAGA, la proyección de estos líderes no solo transmite la noción de un alineamiento continental en favor de sus postulados, sino que consolida un referente ideológico directo para los sectores conservadores del electorado hispano residente en suelo estadounidense.

Ideología base. Esta alineación se cimenta sobre proyectos ideológicos y posturas políticas muy claras que trascienden las fronteras nacionales.

En el plano económico, se levanta como bandera una agenda que defiende un Estado muy pequeño y limitado, la tradicional desregulación financiera y un ataque sistemático al intervencionismo estatal, presentado como la única vía para garantizar el crecimiento individual.

En el ámbito de la seguridad y la gobernanza, prevalece una postura de “mano dura” e hiperpresidencialismo que prioriza el restablecimiento del orden público y el combate directo al crimen transnacional sobre la ortodoxia de las instituciones tradicionales.

A esto se suma una encarnizada “batalla cultural” orientada a cuestionar la agenda de género, el ambientalismo global y las directrices de los organismos internacionales, contrapuesto todo ello a la defensa de la familia tradicional, las raíces judeocristianas y la soberanía individual.

El fenómeno no se agota en el hemisferio americano. Por el contrario, la dinámica política se nutre en forma directa de una red transatlántica de la derecha y la ultraderecha, una infraestructura institucional que conecta a Washington con capitales europeas y latinoamericanas.

Instituciones y plataformas como el Foro de Madrid, impulsado desde España por el partido Vox y su fundación Disenso, desempeñaron un papel determinante en la consolidación de este ecosistema ideológico.

La alianza transatlántica se articula sobre tres ejes analíticos: en primer lugar la defensa irrestricta de la soberanía nacional frente a la gobernanza globalista; segundo, la reivindicación de los valores de la civilización occidental frente al relativismo cultural, y finalmente la construcción de un frente común de resistencia política.