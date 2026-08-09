Irán pide nuevas concesiones para reabrir Ormuz

La República Islámica de Irán dio señales de estar cerca de un acuerdo con EE.UU., pero reclamó nuevas concesiones para reabrir el crucial estrecho de Ormuz. “Las conversaciones se están acercando a su fase final”, sostuvo ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Sin embargo, el canciller iraní advirtió que “esto no es una señal de la reapertura del estrecho de Ormuz”. “La reapertura del estrecho de Ormuz está sujeta a otras condiciones y a una compensación por la violación del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos”, dijo, refiriéndose a un acuerdo de junio entre Estados Unidos e Irán para establecer los términos de las conversaciones de paz.

La Guardia Revolucionaria, brazo ideológico del ejército iraní, recalcó este punto el sábado, afirmando: “La apertura del estrecho de Ormuz tiene su propio mecanismo y no guarda relación alguna con las negociaciones entre Irán y Omán”.

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“El enemigo se ve obligado a aceptar las condiciones de Irán para la apertura del estrecho y a abstenerse de la injerencia que actualmente ejerce en las negociaciones –que están prácticamente concluidas– entre Irán , Omán y otros países”.

Omán también remarcó que las negociaciones con Irán sobre la futura administración del estrecho de Ormuz fueron “positivas y constructivas”, pero advirtió contra los repetidos ataques a la navegación de la República Islámica.

Para reabrir el estrecho, Irán exige que Estados Unidos acepte poner fin a la guerra, retire sus tropas de la región y conceda una compensación económica al país islámico. Estados Unidos quiere un acuerdo rápido, pero se niega a conceder todos estos puntos.

Los Emiratos Árabes Unidos denunciaron que ayer Irán atacó un buque petrolero perteneciente a la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes dispararon un misil contra el barco, provocando daños.