Anthropic firma un acuerdo de nube por US$9.100 millones con Riot Platforms

Anthropic PBC alcanzó un acuerdo por US$9.100 millones con Riot Platforms Inc., una empresa de minería de bitcoin que recientemente comenzó a vender capacidad para centros de datos de inteligencia artificial, según personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo subraya los esfuerzos del creador de Claude por asegurar suficiente capacidad informática para satisfacer la demanda de sus clientes.

Riot informó el lunes que aseguró un contrato por 20 años para suministrar 191 megavatios de capacidad —suficientes para abastecer de energía a unas 143.000 viviendas en cualquier momento— desde su campus de Rockdale, Texas, a una “empresa líder de inteligencia artificial de frontera”. Esa compañía es Anthropic, según las personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de información privada.

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Riot declinó hacer comentarios. Anthropic no respondió a una solicitud de comentarios. Las acciones de Riot se dispararon 25%, hasta US$24,40, en las operaciones posteriores al cierre tras conocerse el acuerdo con Anthropic.

Anthropic ha firmado varios acuerdos con proveedores de computación en la nube para inteligencia artificial en los últimos meses con el fin de reforzar su capacidad, tras tener dificultades para seguir el ritmo de la demanda de herramientas de IA. La empresa firmó recientemente un acuerdo por US$10.000 millones con la joven firma de infraestructura Volta Infra Holdings Ltd. y en mayo acordó comprar cerca de US$45.000 millones en capacidad informática a xAI, de Elon Musk.

Riot Platforms señaló previamente el lunes que el acuerdo con el desarrollador de inteligencia artificial se extenderá hasta junio de 2048 y que espera que el contrato genere US$9.100 millones en ingresos. El convenio también incluye la opción de prorrogarlo dos veces, por cinco años cada una, lo que elevaría las ventas totales hasta US$16.100 millones.

Riot, que anteriormente fabricaba equipos de diagnóstico para la industria biotecnológica bajo el nombre de Bioptix antes de cambiar radicalmente hacia la minería de bitcoin, es una de varias empresas de criptomonedas que ahora incursionan en la computación en la nube para aprovechar el auge de la inteligencia artificial. La compañía anunció además un acuerdo independiente con Advanced Micro Devices Inc. para desarrollar capacidad informática.

Riot superó las expectativas de ventas en el segundo trimestre, en parte gracias al desempeño de su negocio de centros de datos.