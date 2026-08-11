Spotify solicitará a artistas identificar la música creada con IA

Spotify Technologies SA comenzará a identificar las canciones creadas con inteligencia artificial con una nueva etiqueta denominada “AI Personas”.

El mayor servicio de streaming de música del mundo dijo que quiere que los usuarios sepan qué canciones fueron creadas por artistas reales y cuáles fueron generadas artificialmente. La empresa no recomendará canciones etiquetadas como AI Personas en listas de reproducción sugeridas, salvo que el suscriptor elija específicamente recibirlas.

La empresa permitirá que los artistas identifiquen sus creaciones como generadas por inteligencia artificial a partir del 11 de agosto, y las etiquetas comenzarán a aparecer en las canciones desde mediados de septiembre.

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Los usuarios podrán marcar las canciones que consideren generadas por inteligencia artificial. Los artistas que crean que sus canciones fueron etiquetadas incorrectamente como creadas con IA tendrán la posibilidad de apelar.

“Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta encontrar un perfil de artista que parece humano y descubrir después que la identidad fue generada con inteligencia artificial”, dijo la empresa al anunciar la iniciativa el martes.

El debate en la industria musical

La industria musical ha estado lidiando con esta nueva tecnología, que permite a personas sin experiencia musical crear canciones con sonido profesional en cuestión de segundos. El año pasado, una banda falsa llamada Velvet Sundown abrió un debate sobre la transparencia cuando las reproducciones de su música despegaron y sus creadores incluso distribuyeron imágenes generadas con inteligencia artificial de los músicos ficticios.

Spotify ha estado incorporando una serie de productos relacionados con la inteligencia artificial, entre ellos AI Credits, que permite a los artistas identificar cómo utilizaron la IA en sus obras.

LM