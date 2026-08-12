El Brent sube por sexta rueda consecutiva y acumula una mejora cercana al 14% en una semana, mientras sigue bloqueado el Estrecho de Ormuz y no hay avances entre Estados Unidos e Irán. Las bolsas asiáticas operaron mixtas y Europa abrió con cautela, a la espera del IPC estadounidense que puede redefinir las apuestas sobre las tasas de la Fed.

El petróleo volvió a convertirse este miércoles en la principal referencia para los mercados internacionales. El crudo extendió su recuperación y el Brent quedó nuevamente al borde de los u$s 90 por barril, mientras la falta de avances para normalizar el tránsito por el Estrecho de Ormuz mantiene elevada la tensión en Medio Oriente y reaviva los temores por su impacto sobre la inflación global.

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El Brent del Mar del Norte avanzaba 0,7%, hasta u$s 89,49 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía 0,8%, hasta u$s 83,89, según Reuters. Los dos contratos se encaminaban a su sexta rueda consecutiva de ganancias.

La escalada ya es significativa: según AFP, los principales contratos de petróleo acumulan una suba de alrededor del 14% durante la última semana. El movimiento coincide con nuevos episodios de tensión en el transporte marítimo y con el endurecimiento de las posiciones de Washington y Teherán.

La preocupación del mercado pasa especialmente por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de energía que continúa prácticamente cerrada. El máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, afirmó que el paso marítimo permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte las condiciones planteadas por Irán para poner fin al conflicto, consignó Reuters.

La guerra tampoco muestra señales claras de una resolución pese a las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

A eso se sumaron nuevos incidentes. AFP informó que un helicóptero estadounidense disparó misiles contra la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Panamá que intentó romper el bloqueo impuesto por Washington sobre los puertos iraníes.

Las versiones sobre conversaciones avanzadas entre Irán y Omán para permitir nuevamente algunas operaciones marítimas generaron cierto alivio, pero no alcanzaron para revertir la presión sobre los precios.

"Los precios del crudo se han disparado en los últimos días porque el Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado y no hay señales de progreso entre Estados Unidos e Irán", explicó Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, citado por AFP.

Para el especialista, aunque las negociaciones entre Omán e Irán aportaron una señal positiva, todavía no representan un avance concreto y los riesgos continúan inclinados hacia nuevas subas del petróleo.

Desde Schroders plantearon un escenario similar. Dorian Carrell, responsable de ingresos multiactivo de la firma, explicó a Reuters que no esperan que el tránsito por Ormuz vuelva rápidamente a su capacidad máxima.

"Creemos que eso pone un piso en el precio del petróleo y mantiene un motor inflacionario impulsado por la energía en los mercados a corto y medio plazo", señaló.

El dato que puede definir el próximo movimiento de la Fed

El repunte del petróleo agrega presión en la antesala de un dato clave para los mercados: la inflación de julio en Estados Unidos.

Los inversores esperan que el índice de precios al consumidor (IPC) aporte nuevas pistas sobre la decisión que tomará la Reserva Federal en su reunión de septiembre, después de que dentro del organismo comenzaran a crecer las posiciones favorables a un endurecimiento de la política monetaria.

Bessent despliega una batería de medidas para frenar la suba de las tasas de largo plazo en EE.UU.

Según una encuesta de Reuters, se espera que los precios al consumidor hayan aumentado 0,1% durante julio después de caer 0,4% en junio. En términos interanuales, la inflación se desaceleraría de 3,5% a 3,4%.

El dato de este miércoles todavía no reflejará el impacto de las últimas subas del petróleo. Sin embargo, una energía persistentemente cara podría complicar el proceso de desaceleración de los precios y aumentar la presión sobre la Fed.

En la reunión de julio, tres integrantes del organismo pidieron una suba de tasas y se opusieron a la decisión final de mantenerlas sin cambios, según AFP.

Reuters agregó que Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, se mostró dispuesta a apoyar un incremento de tasas en septiembre si la inflación continúa elevada.

El mercado enfrenta así señales cruzadas. Por un lado, los últimos datos mostraron un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Por el otro, el shock energético amenaza con sostener las presiones inflacionarias.

Asia rebota, con Corea del Sur a la cabeza

En las bolsas asiáticas predominó un tono positivo, aunque no fue uniforme. El índice regional avanzó alrededor de 0,7%, de acuerdo con Reuters, impulsado principalmente por la recuperación de las acciones tecnológicas.

Corea del Sur encabezó las ganancias. El Kospi trepó 3,7%, recuperando parte de las fuertes pérdidas sufridas durante julio. Los fabricantes de chips SK Hynix y Samsung estuvieron entre los protagonistas de la rueda.

La recuperación tecnológica también recibió impulso de los resultados de las compañías estadounidenses vinculadas con inteligencia artificial CoreWeave y Super Micro Computer, que ayudaron a moderar las dudas sobre el nivel de inversión que está demandando el sector.

En Japón, el Nikkei 225 avanzó 0,8% hasta los 67.524,06 puntos, mientras que Shanghái ganó 0,3%. Taiwán también cerró en terreno positivo.

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En cambio, el Hang Seng de Hong Kong perdió 0,8%, hasta 25.440,17 puntos. También retrocedieron Sídney, Singapur, Mumbai y Wellington, según AFP.

En Japón, además, los inversores comenzaron a descontar con más fuerza otra suba de tasas del Banco de Japón. Reuters señaló que el mercado asigna casi un 60% de probabilidades a un incremento de 25 puntos básicos en septiembre.

Europa opera sin grandes movimientos

Las bolsas europeas comenzaron la rueda con cautela y sin una tendencia definida. El STOXX 600 paneuropeo operaba prácticamente sin cambios, según Reuters, mientras los principales índices de Frankfurt, París y Londres se mantenían cerca de los valores de la jornada anterior.

AFP registraba una baja de 0,1% para el FTSE 100 de Londres, mientras París operaba en terreno negativo y Frankfurt mostraba una leve mejora.

Los futuros de Wall Street, en tanto, anticipaban una apertura algo más favorable: los contratos vinculados al S&P 500 avanzaban 0,1% y los del Nasdaq subían 0,4%, apoyados nuevamente por las acciones vinculadas con inteligencia artificial.

La incertidumbre también volvió a impulsar a los activos considerados refugio. El oro spot subía 1%, hasta u$s 4.409 la onza, y la plata avanzaba 2%, hasta u$s 66,04, informó Reuters.

Con el Brent nuevamente cerca de los u$s 90 y sin señales concretas de una reapertura plena de Ormuz, el petróleo vuelve a condicionar el escenario global. El riesgo para los mercados ya no pasa únicamente por cuánto puede subir el barril, sino por cuánto de ese incremento terminará filtrándose a la inflación y a las próximas decisiones de tasas de los principales bancos centrales.

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