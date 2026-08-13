Anthropic estaría en conversaciones para comprar la startup Decart por US$6.000 millones

Anthropic PBC está en conversaciones para comprar la startup de inteligencia artificial Decart AI por unos US$6.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Decart desarrolla los llamados modelos de mundo, que buscan simular el mundo físico, además de software que puede reducir el costo de entrenar inteligencia artificial al ayudar a que los chips funcionen de manera más eficiente. Esta última tecnología podría ayudar a que la infraestructura existente de Anthropic absorba una mayor demanda, según una persona familiarizada con el asunto. Anthropic, que rara vez realiza grandes adquisiciones, ha estado gastando fuertemente en capacidad informática para desarrollar nuevos productos y atender a sus clientes.

El acuerdo no se ha concretado y las conversaciones podrían fracasar, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. De completarse, marcaría la mayor adquisición conocida de Anthropic, antes de una esperada oferta pública inicial.

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El equipo de Decart se incorporaría a la organización de inferencia y rendimiento de Anthropic, dijo una de las personas.

Los modelos de mundo de Decart están diseñados para ayudar a empresas en una variedad de aplicaciones, entre ellas la conducción autónoma y el comercio electrónico. Su modelo de IA Lucy, por ejemplo, puede recibir un video en vivo de una persona y utilizarlo para generar en tiempo real un video de alta resolución que haga parecer que esa persona realmente se está probando un vestido o un bolso, una tarea que durante mucho tiempo planteó dificultades a los desarrolladores de tecnología para el comercio electrónico de moda. La representación realista de las telas ha sido durante años uno de los principales obstáculos. La plataforma de comercio electrónico eBay Inc., inversionista en la empresa, también es cliente de Decart.

La capacidad de Decart para utilizar IA con el fin de modificar instantáneamente transmisiones de video en vivo es indicativa de un equipo de infraestructura de alta calidad, dijo una de las personas.

Representantes de Anthropic y Decart declinaron hacer comentarios.

Los movimientos de Decart

Decart dijo en mayo que recaudó US$300 millones en una ronda de financiamiento liderada por Radical Ventures, en la que también participaron Nvidia Corp., Atreides Management, Valor Equity Partners y Adobe Ventures. Los inversionistas anteriores Sequoia Capital, Benchmark y Zeev Ventures también participaron. La ronda valoró a la startup en casi US$4.000 millones, informó Wall Street Journal, frente a US$3.100 millones en agosto de 2025.

La startup fue fundada en 2023 por tres ingenieros israelíes: los hermanos Dean y Orian Leitersdorf y Moshe Shalev.

Durante una entrevista en un escenario con Bloomberg News en la conferencia Raise AI celebrada en París en julio, el director ejecutivo Dean Leitersdorf dijo que la empresa entrena su IA con texto y millones de horas de video para que aprenda a simular las propiedades físicas del mundo real. Señaló que la tecnología de Decart se utiliza para transmisiones en vivo en plataformas en línea como Twitch, TikTok y YouTube por parte de influencers como CodeMiko, así como por empresas de publicidad y otras compañías.

“Realmente no puedo imaginar estar en ningún otro mercado”, dijo en ese momento. “Este mercado avanza muy rápido. Podemos reinventar cada aspecto de la economía en los próximos 18 a 24 meses”.

El medio israelí de negocios Calcalistech informó que Decart también estaba en conversaciones para ser adquirida por SpaceX; el multimillonario Elon Musk calificó el reporte de “noticia falsa” en su plataforma de redes sociales X.

OpenAI y Anthropic se han comprometido cada una a gastar decenas, si no cientos, de miles de millones de dólares en centros de datos equipados con costosos chips. Cada vez más, las empresas dependen de hardware de una combinación de proveedores para satisfacer sus crecientes necesidades de capacidad informática. Esos gastos, que consideran necesarios para desarrollar y respaldar modelos de vanguardia, también podrían pesar sobre las startups de IA mientras se preparan para debutar en Wall Street en los próximos meses.