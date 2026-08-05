Anthropic cierra acuerdo por US$ 10.000 millones con startup de nube

Anthropic PBC cerró un acuerdo por US$10.000 millones para acceder a capacidad de procesamiento informático de una startup de infraestructura creada hace apenas unos meses, en un nuevo paso para responder al creciente interés por sus productos de inteligencia artificial.

El desarrollador de Claude firmó un contrato para utilizar un centro de datos administrado por Volta Infra Holdings Ltd., una empresa de servicios en la nube respaldada por Nvidia Corp., según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque el acuerdo no es público.

Volta informó este martes que había obtenido un contrato por US$10.000 millones con un laboratorio de inteligencia artificial cuyo nombre no reveló. El proyecto será desarrollado junto con Bitdeer Technologies Group, una empresa de minería de bitcoin que opera centros de datos, utilizando una instalación ubicada en Noruega. El acuerdo tendrá una duración de seis años.

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El director ejecutivo de Volta, Ricard Boada, se negó a identificar al cliente. Representantes de Anthropic y Bitdeer también declinaron hacer comentarios. Las acciones de Bitdeer subían cerca de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los movimientos de Anthropic

Anthropic ha acelerado en los últimos meses la expansión de su capacidad de procesamiento, a medida que más empresas y consumidores recurren a sus herramientas para tareas como programación y automatización. La compañía ha firmado acuerdos de capacidad informática con SpaceX, de Elon Musk; Advanced Micro Devices Inc. (AMD); y Akamai Technologies Inc. Bloomberg News informó además que Anthropic mantiene conversaciones para arrendar capacidad de procesamiento en centros de datos de Meta Platforms Inc.

Anthropic recaudó este año US$65.000 millones en una ronda de financiamiento destinada a cubrir los enormes costos del desarrollo de inteligencia artificial. La empresa también estudia salir a bolsa este mismo año.

Según Volta, el centro de datos ubicado en Noruega ofrecerá una capacidad de 133 megavatios y estará equipado con los nuevos chips Vera Rubin de Nvidia.

Fundada en enero por exejecutivos de Brookfield Asset Management Ltd., Volta se dedica a arrendar capacidad para inteligencia artificial y a ayudar a sus clientes a financiar la adquisición de costosos chips. La startup anunció el martes una ronda de financiamiento por US$300 millones que la valoró en US$2.400 millones.

Su socio Bitdeer forma parte del creciente grupo de empresas dedicadas a la minería de bitcoin que están reconvirtiendo parte de sus centros de datos para atender aplicaciones de inteligencia artificial, en un contexto de caída del precio de la criptomoneda. Según una actualización operativa publicada el 21 de julio, la compañía planea adaptar instalaciones ubicadas en Texas, Tennessee y el estado de Washington.

La importancia de comprar centros de datos

Anthropic y su rival OpenAI han recurrido tanto a grandes empresas tecnológicas como a nuevas startups de computación en la nube para ampliar la infraestructura de centros de datos que consideran indispensable para desarrollar modelos de inteligencia artificial más avanzados y sostener una adopción cada vez mayor.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha afirmado anteriormente que espera que la empresa invierta “billones” de dólares en infraestructura física para inteligencia artificial. Actualmente, OpenAI planea construir un nuevo centro de datos en Georgia con un costo superior a US$30.000 millones. Bloomberg News informó además que Nvidia negocia participar en el arrendamiento para OpenAI de un complejo de 10 gigavatios valorado en US$500.000 millones que SoftBank Group Corp. desarrolla en Ohio.

Durante el último año, varios acuerdos de financiamiento relacionados con OpenAI y Anthropic han sido cuestionados por su carácter circular. Estas operaciones crean una red cada vez más interconectada de dependencias entre proveedores tecnológicos y desarrolladores de inteligencia artificial, lo que podría amplificar las pérdidas si la demanda de IA no cumple con las elevadas expectativas del mercado.

LM