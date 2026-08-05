SpaceX entra en territorio desconocido con la mayor liberación de acciones tras una OPI

Los inversores que se aferran a las acciones de SpaceX tras su caída por debajo de su precio de salida a bolsa, están por recibir el próximo posible golpe, cuando el jueves se pongan a la venta US$101.000 millones en acciones.

La finalización programada de un acuerdo de bloqueo que restringe las ventas de acciones de personas con información privilegiada hasta un período específico después de una oferta pública inicial no es nada nuevo. Pero dada la estructura de nueve etapas —diseñada para diluir el impacto de la enorme cantidad de acciones bloqueadas— y el tamaño descomunal de la primera etapa, ni siquiera los inversores más veteranos de SpaceX se atreven a hacer predicciones.

“Nunca habíamos visto nada igual, nunca habíamos visto nada de esta magnitud, nunca habíamos visto una gradualidad de esta manera”, dijo Peter Singlehurst, jefe del equipo de empresas privadas en Baillie Gifford, que invirtió por primera vez en la empresa de Elon Musk en 2018. “Estamos en territorio desconocido”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así quedó el ranking de Forbes tras el derrumbe de Elon Musk y el regreso de Jeff Bezos al podio

El levantamiento de las restricciones sobre hasta 911,5 millones de acciones se produce en un momento de gran volatilidad en las acciones después de que su primer informe de resultados trimestrales provocara una caída del 13%, revirtiendo un repunte de dos días que añadió más de US$250.000 millones a su capitalización de mercado al comienzo de la semana.

Las más de dos décadas de SpaceX como empresa privada, y la adquisición de xAI anteriormente este año —precedida por la compra de Twitter por parte de Musk han dejado a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial con una extensa lista de inversionistas. Muchos de ellos cuentan con ganancias teóricas, incluso a precios muy inferiores a los US$135 por acción que se vieron en la salida a bolsa récord de US$86.200 millones de Space Exploration Technologies Corp., como se la conoce formalmente.

Según el folleto de la oferta pública inicial, la eliminación de las restricciones impuestas a algunos directivos duplicará con creces el número de acciones disponibles, pasando de los aproximadamente 639 millones actuales a hasta 1.550 millones de acciones.

La esperada publicación de los resultados, sumada a una elevada valoración, ha atraído a numerosos inversionistas que apuestan a la baja. Según datos recopilados por S3 Partners hasta el cierre del martes, el 35% de las acciones disponibles para la negociación se encuentran en posiciones cortas. Este escepticismo se ha traducido en ganancias teóricas de US$5.300 millones, según muestran los datos, después de que la acción cerrara un 38% por debajo del máximo alcanzado el 16 de junio, antes de la publicación de los resultados.

La reacción de Wall Street

El miércoles, las acciones borraron la mayor parte de la subida de dos días, desplomándose más del 10% para cotizar cerca de los US$110. Los analistas mantuvieron su visión alcista sobre el potencial a largo plazo de la acción, con el decimocuarto lanzamiento del cohete Starship de SpaceX —un proyecto fundamental para la construcción de centros de datos en el espacio— programado tentativamente para finales de este mes como el próximo catalizador.

El reverso de las acciones se debió en parte a un gasto en IA superior al esperado, ya que Wall Street se centró en los lanzamientos de centros de datos orbitales previstos para el próximo año y en los ambiciosos planes para utilizar su red Starlink para competir directamente con las principales operadoras de telefonía móvil de EE. UU. Los ingresos trimestrales superaron las estimaciones de los analistas, impulsados ​​por su servicio de internet satelital Starlink, su único negocio rentable.

Incluso los seguidores más fieles de SpaceX a largo plazo se verán tentados a vender sus participaciones. El acuerdo por xAI, ahora conocida como SpaceXAI, otorgó a la compañía resultante una valoración de US$1,25 billones, según informó Bloomberg News, frente a un valor de mercado actual de aproximadamente US$1,5 billones.

Algunos inversores adquirieron participaciones en vehículos de propósito especial para obtener incluso fracciones de acciones de xAI y SpaceX antes de la salida a bolsa en junio. Su deseo de entrar pronto superó la relativa falta de transparencia del producto en comparación con el mercado bursátil. Muchos de esos inversionistas ahora esperarán las primeras distribuciones de los gestores de los vehículos de propósito especial en los días y semanas posteriores a la expiración del período de restricción de venta del jueves.

“Hay bastantes probabilidades de que este sea el mayor aumento en la oferta de acciones de una sola empresa en un solo día”, dijo Singlehurst, de Baillie Gifford. “¿Y qué pasará ese día? No lo sé”.

La singular estructura de bloqueo fue diseñada por SpaceX y sus banqueros en un esfuerzo por mitigar los riesgos que conllevaba una liberación tradicional de acciones después de 180 días, lo que podría haber resultado en una venta masiva sin control.

El vencimiento del plazo de cierre del jueves será solo el comienzo de lo que analistas de Bernstein calificaron como “un plan inusualmente complejo con nueve puntos de activación principales en lugar del plazo tradicional de 180 días”. Varios inversores tendrán que esperar hasta principios de diciembre para tener la oportunidad de vender sus acciones, cuando el número de acciones disponibles para negociar se disparará a 5.330 millones, según la documentación regulatoria.

LM