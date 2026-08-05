Nasdaq 100 gana US$ 3,5 billones en cuatro días por impulso de la IA

Las acciones tecnológicas protagonizaron una recuperación espectacular que elevó en US$3,5 billones la capitalización bursátil del Nasdaq 100 en apenas cuatro días, impulsadas por sólidos resultados corporativos que reforzaron la confianza de los inversionistas en las perspectivas de la inteligencia artificial.

El índice tecnológico avanzó un 9,3% en ese período, su mayor repunte desde abril de 2025 y desde la recuperación posterior a los anuncios arancelarios del llamado “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump. Se trata de un rápido rebote para el índice, que había entrado en una corrección técnica tras caer un 11% en un mes.

La recuperación del sector tecnológico fue generalizada, con alzas en fabricantes de semiconductores, empresas de software y los grandes hiperescaladores. Los sólidos resultados del segundo trimestre convencieron a los inversionistas de que las enormes inversiones en inteligencia artificial no solo llegaron para quedarse, sino que ya están generando beneficios para algunos de los principales actores del sector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así quedó el ranking de Forbes tras el derrumbe de Elon Musk y el regreso de Jeff Bezos al podio

Entre los mayores ganadores, Sandisk Corp. avanzó un 41% durante las cuatro sesiones, Palantir Technologies Inc. subió un 32%, Microsoft Corp. un 26%, mientras que Alphabet Inc. y Nvidia Corp. acumularon alzas del 11%.

“Los días en que se podía apostar en contra de quienes más invertían en gasto de capital, es decir, los hiperescaladores, y apostar a favor de quienes recibían esas inversiones ya terminaron, y creo que eso es positivo”, dijo David Rainville, gestor principal del fondo Sycomore Sustainable Tech. “Ya no es una operación binaria”.

El fuerte desapalancamiento del mes pasado, que provocó la corrección de las acciones tecnológicas, hizo que inversionistas de corto plazo, como los fondos de cobertura, cerraran gran parte de sus posiciones cortas. Ahora han vuelto a comprar acciones del sector.

Según datos de Prime Brokerage de Goldman Sachs Group Inc., los fondos de cobertura incrementaron sus posiciones en acciones del sector tecnológico al ritmo más acelerado desde diciembre de 2022 la semana pasada. Las llamadas Siete Magníficas fueron compradas de forma generalizada, aunque la exposición total sigue siendo moderada, lo que deja margen para seguir aumentando posiciones, señaló el equipo.

Las acciones tecnológicas han superado las expectativas de ganancias en el 90% de los casos durante esta temporada de resultados, según un indicador de Bloomberg Intelligence, mientras que los analistas continúan elevando sus estimaciones.

Aun así, el actual ciclo de resultados también ha mostrado una marcada divergencia entre los líderes tecnológicos, con inversionistas premiando a las empresas que muestran ingresos tangibles derivados de la inteligencia artificial y castigando a aquellas cuyos beneficios son menos visibles.

“Lo nuevo en la operación vinculada a la inteligencia artificial es que existe una gran dispersión entre los fabricantes de semiconductores y también entre los hiperescaladores”, afirmó el estratega de Societe Generale SA, Roland Kaloyan. “Eso significa que los clientes, como los gestores de portafolios de acciones que no pueden invertir en índices, enfrentan decisiones de selección de valores mucho más complejas”.

La magnitud de esa diferencia es notable. Entre el cierre del mercado del 29 de julio y el 4 de agosto, Nebius Group NV se disparó un 52%, mientras que Apple Inc. cayó un 8,5%, lo que generó una brecha de 61 puntos porcentuales entre el mejor y el peor desempeño dentro de un amplio universo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial.

Rebote

Para los estrategas de Deutsche Bank AG, entre ellos Parag Thatte, la rotación fuera de las grandes tecnológicas tocó fondo la semana pasada. Desde entonces, el posicionamiento sobre ese grupo se ha recuperado modestamente, lo que deja espacio para nuevas alzas. Dentro del sector, consideran que la mejor relación riesgo-recompensa se encuentra en los hiperescaladores, cuyo desempeño relativo frente al S&P 500 permanece cerca de los niveles más débiles de un rango de tres años.

“Creemos que la rotación hacia las tecnológicas aún tiene recorrido, con una típica sobreperformance de 20 puntos porcentuales”, señalaron. “Sería la quinta rotación de este tipo en los últimos tres años, mientras el mercado alterna repetidamente entre el entusiasmo por un crecimiento extraordinario y el temor a una burbuja, cada vez con mayor rapidez”.