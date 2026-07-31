Acciones de chips y Amazon impulsan recuperación de tecnológicas

Las acciones tecnológicas avanzaban mientras el rebote de los fabricantes de chips se extendía al viernes, poniendo fin a un mes marcado por una fuerte corrección en la operación más popular del año con un tono más positivo. Amazon.com Inc. se disparaba un 11%.

Los mercados globales recibían un impulso de un avance histórico del 18% del índice Kospi de Corea del Sur, después de que SK Hynix Inc. alcanzara el límite diario de alza del 30%. Los futuros del Nasdaq 100 subían un 1,1%, mientras que los del S&P 500 avanzaban un 0,4%. Un fondo cotizado que sigue a las acciones de fabricantes de chips ganaba un 4,3% en las operaciones previas a la apertura en EE.UU. El Stoxx Europe 600 se encaminaba a un máximo histórico. Apple Inc., en contraste, se desplomaba un 7,8% tras presentar una decepcionante previsión de ventas.

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La recuperación de finales de la semana ofrecía un respiro a los operadores después de que las preocupaciones por las elevadas valoraciones castigaran en julio al principal índice de fabricantes de chips. Para algunos participantes, las liquidaciones forzadas de inversiones en inteligencia artificial por parte de Situational Awareness ayudaban a explicar la persistente presión sobre las acciones.

Los mercados recuperaban estabilidad tras los sólidos resultados de Microsoft Corp. publicados esta semana. Amazon reforzó esa tendencia al reportar el mayor crecimiento trimestral de su unidad de nube desde 2021, tranquilizando a los inversionistas de que los US$220.000 millones previstos en gasto de capital para 2026 generarán retornos y sostendrán la expansión global de la inteligencia artificial.

“Probablemente ya quedó atrás la peor parte de la liquidación por posicionamiento”, dijo Florian Ielpo, de Lombard Odier Investment Managers. “En cuanto a las valoraciones, diría que son más razonables que hace un mes, aunque no son baratas. Este no es el fin de la operación vinculada a la IA, sino probablemente el fin de su etapa más fácil”.

Los bonos del Tesoro mostraban un comportamiento mixto, con el rendimiento a 30 años prácticamente estable en 5,21%. Después de que los rendimientos de los bonos de largo plazo alcanzaran máximos de varios años tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios pese a una inflación todavía elevada, el escrutinio sobre el banco central seguirá siendo intenso en los próximos meses.

El Brent subía un 1,1% hasta los US$90 por barril, mientras los operadores evaluaban los últimos acontecimientos de la guerra entre EE.UU. e Irán.

Principales movimientos de los mercados

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,4% a las 7:20 a.m. de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 1,1%.

Los futuros del Dow Jones ganaban un 0,6%.

El Stoxx Europe 600 subía un 0,6%.

El índice MSCI World avanzaba un 0,2%.

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot se fortalecía un 0,3%.

El euro se depreciaba un 0,3%, hasta US$1,1495.

La libra esterlina retrocedía un 0,2%, hasta US$1,3438.

El yen se debilitaba un 0,3%, hasta 160,08 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin caía un 1,3%, hasta US$63.852,63.

El ether perdía un 1,9%, hasta US$1.884,18.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en 4,68%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años avanzaba dos puntos básicos, hasta 3,18%.

El rendimiento del bono británico a 10 años aumentaba tres puntos básicos, hasta 5,01%.

Materias primas

El West Texas Intermediate subía un 1,3%, hasta US$84,68 por barril.

El oro spot retrocedía un 1,1%, hasta US$4.056,93 la onza.

Este informe se elaboró con la ayuda de Bloomberg Automation.

LM