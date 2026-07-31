Fujimori busca poderes por decreto para acelerar reformas económicas y de seguridad

Keiko Fujimori avanza con rapidez para poner en marcha la plataforma de mano dura contra el crimen y de impulso a la inversión con la que logró una ajustada victoria en las elecciones presidenciales de Perú.

Keiko Fujimori, de primera dama a presidenta: la historia de la mujer que devolvió al fujimorismo al poder

A pocos días de haber jurado como nueva presidenta del país andino, el gabinete de Fujimori debate un proyecto de ley que le otorgaría facultades para gobernar por decreto durante cuatro meses en materias clave de seguridad y política económica. La iniciativa permitiría a Fujimori desplegar temporalmente soldados en las cárceles, así como ordenar una reforma tributaria para incentivar la inversión y sacar a más trabajadores de la economía informal, según un borrador publicado por el medio local Epicentro TV.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El borrador, de nueve páginas, aún podría sufrir modificaciones. Está previsto que sea analizado en la reunión de gabinete del domingo, dijo el ministro de Trabajo, Juan Sheput, a Canal N. Si el gabinete lo aprueba, el proyecto será sometido a votación en el Congreso bicameral, recientemente restablecido, donde el partido conservador Fuerza Popular de Fujimori no cuenta con mayoría.

“Varios ministros han señalado aspectos disconformes como aprobatorios”, dijo Sheput. “Es toda una fase de discusión”.

En materia de seguridad, el borrador busca otorgar más facultades a las Fuerzas Armadas para administrar temporalmente las cárceles. Durante la campaña, Fujimori propuso construir una megacárcel al estilo de El Salvador y exigir que los reclusos trabajen para costear su alimentación.

"Keiko Fujimori va a traer orden, pero también autoritarismo"

La propuesta permitiría a Fujimori decretar reformas tributarias destinadas a impulsar a las pequeñas empresas y también introducir “mayor flexibilidad” para definir los beneficios laborales, lo que podría traducirse en una reducción de los días feriados con el objetivo de elevar la productividad, una medida a la que Fujimori se había opuesto anteriormente.

“Ni se van a aumentar ni disminuir” feriados, afirmó Sheput. Agregó que ese tema aún no ha sido debatido por el gabinete.

El borrador también permitiría a Fujimori eliminar los topes a las tasas de interés del sistema bancario. Además, podría dar lugar a una reforma del Estado mediante la fusión, división o eliminación de organismos públicos, al tiempo que otorgaría a la presidenta facultades para reducir la burocracia en distintos sectores económicos. El texto menciona expresamente la simplificación de los requisitos para el sector minero, que representa cerca del 60% de las exportaciones del país.

Comex, una influyente asociación de comercio exterior, describió el proyecto como una oportunidad para impulsar las reformas necesarias para restablecer la seguridad y promover la inversión.

“El objetivo de esta agenda debe ser construir un Estado que deje de obstaculizar el crecimiento y se convierta en un facilitador de la actividad económica”, señaló Comex en un comunicado.

“Keiko Fujimori estará haciendo equilibrio con un pie acompañando al Papa León y otro a Trump”

En su discurso de investidura del martes, Fujimori prometió restablecer el orden y combatir las extendidas redes de extorsión, además de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. También pidió a los inversionistas que confíen en su gobierno, al prometer políticas previsibles y reglas claras. Al mismo tiempo, se comprometió a mejorar el bienestar de los sectores más vulnerables, al anunciar un aumento del 15% del salario mínimo y planes para ampliar algunos programas de gasto social, incluidas las pensiones para los adultos mayores.

“He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara”, dijo. “El reloj ha comenzado a correr”.

GZ