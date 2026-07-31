La confianza del consumidor en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en cinco meses

La confianza del consumidor estadounidense alcanzó en julio su nivel más alto en cinco meses, gracias a la mejora de las perspectivas y a que los precios de la gasolina se mantuvieron por debajo de los máximos registrados durante la guerra.

El índice final de confianza de la Universidad de Míchigan de julio subió ese mes hasta 55,2, según la encuesta publicada el viernes. Esto supone una mejora con respecto a la estimación preliminar de 54,4.

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Las respuestas a la encuesta se recabaron entre el 23 de junio y el 27 de julio, un periodo durante el cual los hogares vieron cómo los precios de la gasolina caían hasta su nivel más bajo desde marzo, antes de que las renovadas tensiones en Medio Oriente hicieran que los precios en las gasolineras volvieran a subir.

“Los consumidores siguen centrados en cuestiones económicas como el poder adquisitivo, mientras que los acontecimientos políticos o militares pasan más a un segundo plano”, afirmó en un comunicado Joanne Hsu, directora de la encuesta. “A pesar de las recientes mejoras, la confianza se sitúa un 11% por debajo de la de hace un año, lo que refleja una visión generalmente pesimista de la economía”, agregó.

El consumo se mantiene firme pese a la presión de los precios

Aunque los hogares siguen sometidos a la presión de los altos precios, los datos publicados a principios de esta semana pusieron de relieve que continúan gastando. El gasto de los consumidores, ajustado a la inflación, subió un 0,4% en junio, igualando el mayor avance en casi un año.

El informe del viernes reveló que el indicador de las condiciones de compra de bienes duraderos —es decir, artículos diseñados para durar varios años— alcanzó su nivel más alto desde octubre.

Tanto el indicador de las condiciones actuales como el índice de expectativas registraron un aumento con respecto al mes anterior. Se observó una mejora en la confianza en todos los grupos, independientemente de los ingresos, la edad, el nivel educativo y la afiliación política. Las perspectivas sobre la situación económica a largo plazo alcanzaron su nivel más alto en un año.

Los consumidores esperan que los precios aumenten un 4,2% durante el próximo año, por debajo del mes anterior. También prevén que los costos se incrementen a una tasa anual del 3,3% durante los próximos cinco a diez años, en línea con los datos de junio.

El informe menciona que la inteligencia artificial se ha convertido en un factor “destacado” para los consumidores. Hsu señaló que, en términos generales, los comentarios han sido negativos, aunque los encuestados mencionaron tanto efectos positivos en la productividad como repercusiones negativas en el mercado laboral.