Julio Glinternick Bitelli sobre la tensión con Estados Unidos: "Lo que no se puede negociar es la independencia de los poderes en Brasil"

El embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli, afirmó que su país mantiene abierta la posibilidad de dialogar con Estados Unidos sobre cuestiones comerciales, pero rechazó cualquier intento de injerencia en la Justicia brasileña o en el funcionamiento de sus instituciones.

El diplomático dialogó con Jorge Argüello en el programa Efecto Mariposa de Canal E y también analizó el lugar que ocupan Europa y América Latina en el nuevo mapa geopolítico mundial, en un contexto donde Asia concentra cada vez más la atención económica y comercial global.

La postura de Brasil frente a la presión arancelaria de Estados Unidos

Bitelli fue contundente al describir la posición de su país ante las medidas comerciales impulsadas por Washington. "Lo que quedó claro, y quedó cada vez más claro, es la utilización política pura y llana de los aranceles", sostuvo el embajador.

Según explicó, las autoridades brasileñas, desde el propio presidente hasta el canciller, mantienen una postura abierta al diálogo comercial. "Si Estados Unidos quiere negociar, quiere discutir temas comerciales, nosotros estamos preparados para hacerlo cuando quieran y donde quieran", afirmó.

La independencia de la Justicia, un límite innegociable

Sin embargo, el embajador trazó una línea clara respecto de los temas que Brasil no está dispuesto a poner sobre la mesa de negociación. "Lo que no se puede negociar es la independencia de los poderes en Brasil y la interferencia de un país extranjero en la justicia brasileña", remarcó.

En ese sentido, citó las palabras del presidente brasileño para reforzar su planteo: "Eso, como dijo el presidente, no es negociable", resumió el diplomático.

Europa y América Latina, rezagadas frente al ascenso de Asia

Consultado sobre la reconfiguración del orden económico mundial, Bitelli advirtió que las dos regiones pierden protagonismo frente al avance asiático. "Europa y América Latina están quedando rezagadas en esta reconfiguración del mundo", señaló.

El embajador explicó que la mirada global se traslada de manera creciente hacia el continente asiático. "Cada vez más la gente mira a Asia, Asia, Asia como el futuro en términos económicos y comerciales", describió al analizar el nuevo tablero mundial.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como respuesta estratégica

Frente a ese escenario, el diplomático destacó el valor del acercamiento birregional a partir de afinidades históricas y culturales entre Europa y América Latina. "A partir de afinidades conocidas por todos, culturales, históricas, familiares, entre esas dos regiones", planteó al referirse al vínculo entre ambos bloques.

Por último, subrayó el peso del acuerdo comercial entre ambas regiones como una de las principales apuestas estratégicas de los últimos años, capaz de fortalecer el comercio, la transferencia de tecnología y la competitividad frente al avance de Asia. "La dimensión estratégica a lo mejor creo que es lo que más ha crecido en los últimos años", concluyó el embajador brasileño.