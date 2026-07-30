Trump anunció un acuerdo para el “desarme completo” de Hamás y dijo que Israel se retirará de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para avanzar hacia el “desarme completo” de Hamás y de todos los demás grupos armados en la Franja de Gaza. Según afirmó, el proceso se realizará de manera gradual y, una vez concluido, las fuerzas israelíes se retirarán del enclave palestino.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico” y sostuvo que representa “un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas” en la región.

Cómo será el plan anunciado por Trump

“Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza”, escribió Trump. Además, precisó que el desarme se implementará por fases, aunque no brindó detalles sobre el cronograma ni sobre los mecanismos previstos para llevarlo adelante.

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El presidente estadounidense explicó que, a medida que se complete el proceso de desarme, Israel retirará progresivamente sus tropas de la Franja de Gaza.

En ese escenario, indicó, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina, que asumirá la responsabilidad sobre la seguridad y la administración del territorio una vez finalizada la retirada israelí.

El anuncio se produce en medio de las negociaciones que desde hace semanas se desarrollan en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, vigente desde octubre del año pasado.

Hamás, acorralado, disuelve su gobierno en la Franja de Gaza

Esas conversaciones buscan avanzar hacia un cese definitivo de la guerra en Gaza, uno de los principales objetivos de la mediación internacional impulsada por distintos actores regionales y globales.

Hasta el momento, no hubo una confirmación pública de Hamás ni del gobierno israelí sobre los términos del acuerdo anunciado por Trump. Tampoco se difundieron detalles oficiales sobre el papel que tendría la futura Fuerza Internacional de Estabilización ni sobre la conformación de la nueva policía palestina.

LB/MSS