Las mayores fortunas del mundo: así quedó el ranking de Forbes tras el derrumbe de Elon Musk y el regreso de Jeff Bezos al podio

El ranking de las personas más ricas del mundo atravesó un fuerte reordenamiento durante julio de 2026, marcado por el desplome de la fortuna de Elon Musk tras las caídas de SpaceX y Tesla. Aunque el empresario perdió la cifra récord de u$s363.000 millones, conserva con amplitud el primer lugar, mientras que Jeff Bezos fue el gran ganador del mes y regresó al podio, según el relevamiento elaborado por Forbes.

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Las diez mayores fortunas del planeta acumulan en conjunto u$s2,6 billones, lo que representa una caída de u$s368.000 millones respecto del grupo que encabezaba el ranking un mes antes. Gran parte de esa reducción estuvo explicada por Musk, cuya pérdida mensual supera el patrimonio total de cada una de las otras nueve personas de la lista.

El dueño de SpaceX y Tesla había logrado convertirse brevemente en el primer billonario del mundo cuando su fabricante de cohetes comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio. Sin embargo, su fortuna cayó por debajo de los u$s700.000 millones por primera vez desde diciembre y cerró julio en u$s690.000 millones.

La baja se produjo luego de que las acciones de SpaceX retrocedieran alrededor de 38% durante julio, después de haber llegado a cotizar 67% por encima de su precio de salida a bolsa. La caída recortó u$s320.000 millones del patrimonio de Musk, quien conserva una participación del 38% en la compañía, actualmente valuada en u$s552.000 millones.

El retroceso también estuvo vinculado con Tesla. La participación cercana al 11% que Musk controla en el fabricante de vehículos eléctricos perdió u$s43.000 millones y quedó valuada en u$s123.000 millones, luego de que las acciones de la compañía cayeran 26% durante el mes.

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¿Quién es el hombre más rico del mundo en agosto de 2026?

1. Elon Musk. Con un patrimonio estimado en u$s690.000 millones, encabeza el ranking pese a haber perdido u$s363.000 millones durante julio. Su fortuna está vinculada principalmente con SpaceX y Tesla, empresas en las que conserva participaciones significativas.

2. Larry Page. El cofundador de Google se mantiene en el segundo lugar con u$s292.000 millones, tras sumar u$s1.000 millones en el mes. Page integra el consejo de administración de Alphabet y conserva una participación mayoritaria en la empresa matriz del buscador.

3. Jeff Bezos. El fundador de Amazon fue el gran ganador de julio: sumó u$s29.000 millones y elevó su fortuna a u$s278.000 millones. El avance del 14% en las acciones de Amazon le permitió subir al tercer puesto por primera vez desde marzo.

Jeff Bezos, fundador de Amazon

4. Sergey Brin. El otro cofundador de Google cayó al cuarto lugar, aunque incrementó su patrimonio en u$s1.000 millones, hasta alcanzar los u$s269.000 millones. Brin volvió a involucrarse en la estrategia de inteligencia artificial de Alphabet y mantiene una participación mayoritaria en la compañía.

5. Michael Dell. El fundador y CEO de Dell Technologies acumula u$s229.000 millones, luego de perder u$s6.000 millones durante julio. Su trayectoria empresarial comenzó con la venta de computadoras desde una residencia universitaria y actualmente continúa al frente de la compañía que lleva su apellido.

6. Mark Zuckerberg. El creador de Facebook y actual CEO de Meta posee una fortuna estimada en u$s191.000 millones, u$s2.000 millones menos que un mes atrás. El empresario controla cerca del 13% de Meta, compañía que también es propietaria de Instagram y WhatsApp.

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7. Jensen Huang. El cofundador y CEO de Nvidia alcanzó un patrimonio de u$s174.000 millones, luego de sumar u$s1.000 millones durante julio. Bajo su conducción, la empresa pasó de consolidarse en el mercado de los videojuegos a ocupar una posición central en el desarrollo de inteligencia artificial.

8. Larry Ellison. El cofundador de Oracle fue el segundo mayor perdedor del mes, detrás de Musk. Su fortuna cayó u$s24.000 millones, hasta los u$s168.000 millones, por el retroceso del 11% registrado por las acciones de la compañía de software. La caída hizo que Ellison descendiera del séptimo al octavo puesto. Aunque en septiembre había llegado brevemente a superar los u$s400.000 millones, las acciones de Oracle acumularon desde entonces una baja cercana al 60%.

9. Bernard Arnault. El presidente y CEO del grupo de artículos de lujo LVMH registra una fortuna de u$s146.000 millones, u$s2.000 millones menos que el mes anterior. Su conglomerado reúne alrededor de 75 marcas de moda, cosmética, bebidas y joyería, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Sephora y Tiffany & Co.

Bernard Arnault, presidente y CEO del grupo de artículos de lujo LVMH

10. Warren Buffett. El inversor estadounidense cierra la lista con un patrimonio estimado en u$s145.000 millones, tras perder u$s3.000 millones en julio. Aunque dejó el cargo de CEO de Berkshire Hathaway a fines de diciembre, continúa como presidente del conglomerado. Conocido como el “Oráculo de Omaha”, Buffett aseguró que donará el 99% de su patrimonio y hasta el momento entregó cerca de u$s68.000 millones. El 14 de julio realizó una nueva donación de casi u$s6.000 millones en acciones de Berkshire Hathaway a cuatro fundaciones vinculadas con su familia.

¿Quién es la mujer más rica del mundo?

Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton, continúa como la mujer más rica del planeta. Al 1 de agosto de 2026, Forbes estimó su fortuna en u$s119.000 millones, cifra que la ubica en el puesto número 16 del ranking mundial, la misma posición que ocupaba el mes anterior.

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Por último, su patrimonio proviene principalmente de la participación accionaria en Walmart que heredó de su padre. Sus hermanos Rob y Jim Walton también integran la lista de multimillonarios, al igual que Christy Walton, viuda de John Walton, y Lukas Walton, hijo de ambos.

GZ