Los Walton, la familia más rica del mundo, perdió US$13.000 millones en un día

La fortuna de la familia Walton se redujo en US$12.900 millones este martes después de que Walmart Inc. recortó su pronóstico de ganancias por segunda vez este año.

Las acciones del minorista con sede en Bentonville, Arkansas, controlado por la familia, cayeron hasta un 9,1% en las operaciones de Nueva York después de que dijera que las ganancias ajustadas por acción disminuirán hasta un 13% este año. Hace dos meses, la compañía había anunciado que las ganancias por acción solo caerían alrededor del 1%, mientras que en febrero pronosticó un aumento modesto.

El difunto patriarca de la familia, Sam Walton, construyó el negocio en torno a una cultura de descuento que en el pasado ayudó a impulsar sus acciones durante tiempos de recesión. Al revisar su perspectiva, Walmart citó el costo que implica reducir las existencias de mercancías que los clientes se muestran cada vez más reacios a comprar, a medida que la inflación alcanza un máximo de cuatro décadas.

Los tres hijos supervivientes de Walton, Alice, Jim y Rob, su nuera Christy y el hijo de Christy, Lucas, poseen poco menos de la mitad del minorista. Eso les da un valor neto combinado de alrededor de US$198.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, un 11% menos que a principios de año.

Walmart no fue el único minorista que vio caer sus acciones. La firma canadiense de comercio electrónico Shopify Inc. retrocedió este martes hasta un 17% después de que su director ejecutivo, Tobi Lutke, reconoció que la decisión de la compañía de expandirse rápidamente después de la pandemia de covid-19 no dio resultado. Como resultado, la firma dijo que planeaba recortar alrededor del 10% de su fuerza laboral.

La caída del martes recortó US$410 millones del patrimonio neto de Lutke, lo que redujo la fortuna del cofundador de 41 años a alrededor de US$3.000 millones, según el índice de Bloomberg. Las acciones de Shopify, con sede en Ottawa, se han desplomado un 77% este año.

La familia Walton, propietaria de su participación en Walmart a través de varios fideicomisos, ha incrementado sus ventas de acciones en los últimos años. Descargaron US$6.200 millones en acciones el año pasado, lo que, según la compañía, es parte de una estrategia para mantener la participación de la familia por debajo del 50% en medio de recompras.

Esas ventas, junto con inversiones externas en acciones de EE.UU. y fondos de bajo costo cotizados en bolsa, los ha armado con amplios fondos para adquisiciones. Recientemente, un grupo liderado por Rob Walton acordó comprar los Broncos de Denver de la NFL por un récord de US$4.650 millones. El acuerdo, anunciado en junio, aún necesita la aprobación del comité de finanzas y la propiedad de la liga de la Liga Nacional de Fútbol Americano.