Acciones coreanas suben 22% en 10 días ante renovado impulso del sector de semiconductores

Un resurgimiento de las operaciones vinculadas a la inteligencia artificial a nivel global impulsó las acciones de Corea del Sur hasta un mercado alcista técnico, marcando un giro drástico respecto del histórico desplome del mes pasado.

El índice de referencia Kospi avanzó un 3,6% el jueves, extendiendo a alrededor de 22% su ganancia desde el mínimo del 30 de julio. Los pesos pesados de los chips de memoria Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. impulsaron el avance, con alzas de casi 5% o más cada uno.

El entusiasmo por las acciones de empresas de hardware tecnológico está regresando ante las señales de que las grandes tecnológicas globales continúan realizando enormes gastos en IA, según sus resultados más recientes. El ánimo ha dado un giro marcado respecto de los últimos meses, cuando las liquidaciones forzadas de apuestas apalancadas en fabricantes de chips provocaron suspensiones de operaciones y borraron miles de millones de dólares de la riqueza de inversionistas minoristas. Las recientes restricciones del gobierno a los ETF apalancados de acciones individuales y las señales de que los inversionistas están reduciendo la deuda de margen han ayudado a estabilizar el mercado.

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Corea del Sur repartirá el primer dividendo de la IA

“Creo que el mercado exageró el movimiento a la baja durante el desarme de las posiciones apalancadas, y el rebote actual es natural a medida que los flujos se estabilizaron”, dijo Kang DaeKwun, director ejecutivo de Life Asset Management. “Dicho esto, creo que será difícil que el mercado mantenga un avance sostenido hasta que veamos cierta estabilización en la narrativa de la IA y en las tasas de interés de Estados Unidos”.

Un moderado informe de inflación de Estados Unidos publicado el miércoles dio un nuevo impulso, ya que la menor preocupación por incrementos inminentes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal respaldó a sus pares del sector de chips que cotizan en EE.UU. Las expectativas de que Samsung y SK Hynix anuncien pronto planes de rendimiento para los accionistas también han mejorado el ánimo en las últimas sesiones.

El Kospi acumula un avance de más de 60% en lo que va del año gracias a un repunte impulsado en gran medida por inversionistas minoristas, aunque sigue cerca de 25% por debajo de su máximo de fines de junio. Cayó 22% en julio, su peor mes desde la crisis financiera global.

Mercado turbulento

Las turbulencias del mercado del mes pasado provocaron un número récord de suspensiones de operaciones, mientras las oscilaciones intradía de más de 5% en el Kospi se volvieron habituales. Una sensación de calma ha comenzado a regresar, con un indicador de volatilidad cayendo a su nivel más bajo desde abril.

Aunque la creciente amenaza de la competencia de China también había enfriado parte del vertiginoso avance de las acciones de empresas de memorias, las perspectivas de demanda a corto plazo se mantienen intactas. La expansión de la IA hacia nuevas aplicaciones y su mayor uso cotidiano están impulsando una mayor necesidad de chips.

“Debido a los agentes de IA y la IA física, la demanda de memoria se ha disparado, pero entramos en esto con una capacidad de oferta bastante limitada: ahí está el cuello de botella”, dijo Qian Zhang, especialista en inversiones en acciones de mercados emergentes de Baillie Gifford. “No estamos diciendo que el mundo vaya a construir centros de datos para siempre a este ritmo, pero ese es un verdadero cuello de botella físico que solo unas pocas empresas en el mundo pueden resolver”.

LM