Caso Luigi Mangione: se declaró culpable por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare y evitó la pena de muerte

El caso de Luigi Mangione volvió a ocupar el centro de la escena judicial en Estados Unidos luego de que el joven se declarara culpable del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó que se trata de “un caso de resonancia nacional en Estados Unidos” por las características del crimen y, especialmente, por la reacción social que provocó.

El episodio adquirió una dimensión inesperada porque distintos grupos, principalmente jóvenes, expresaron públicamente su respaldo al acusado y cuestionaron el funcionamiento de las empresas de seguros de salud. Según Powell, Mangione, de 28 años y proveniente de una familia acomodada, asesinó al ejecutivo cuando se dirigía a una conferencia de inversores: “Ocurrió el 4 de diciembre de 2024, en el centro de Manhattan, cuando el ejecutivo Brian Thompson salía de su hotel”.

La confesión de Luigi Mangione y el reclamo contra las aseguradoras

Mangione reconoció ante la Justicia que disparó contra Thompson. Para Powell, el acusado “se ha declarado culpable y dijo: sí, yo disparé contra el ejecutivo Brian Thompson y lo maté”.

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El periodista explicó que la admisión de culpabilidad modifica el escenario judicial y que, según lo informado durante la entrevista, el acusado evita la pena de muerte y podría recibir una condena de prisión perpetua.

Powell también detalló el argumento que Mangione utilizó para explicar el crimen. “Dijo que él tenía serios problemas de la columna y que luchó con los seguros médicos”, sostuvo. Según su relato, el joven afirmó que la compañía no habría cubierto determinadas intervenciones quirúrgicas que necesitaba. “A raíz de eso, él decidió el crimen contra Brian Thompson, el ejecutivo de United Healthcare”, resumió Powell.

La polémica por el apoyo social al acusado

La reacción de parte de la sociedad estadounidense se convirtió en uno de los aspectos que mayor impacto generó alrededor del caso. “Hubo grupos de jóvenes, especialmente jóvenes, que salieron en respaldo del asesino”, señaló Powell.

El periodista también destacó la dimensión social del fenómeno: “Lo curioso y lo interesante de este caso es que haya surgido tanta gente que se solidarizara con el asesino”. Para Powell, esa reacción constituye un fenómeno que excede al expediente judicial.

En ese contexto, remarcó la posición de las autoridades frente al caso. “La justicia estadounidense, la justicia federal, no va a permitir este tipo de acciones”, afirmó, al señalar que los conflictos con el sistema de salud no pueden resolverse mediante la violencia.