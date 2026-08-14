Apuestas online: Brasil bloquea a más de 5 millones de personas y crece la preocupación por la ludopatía

Las apuestas online se convirtieron en un fenómeno de fuerte impacto social y económico en distintos países, con consecuencias que van desde el endeudamiento hasta las crisis familiares. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista y corresponsal en Brasil Pablo De la Fuente analizó el alcance de este fenómeno junto a Marcelo Molina, desde España, y Marcelo Justo, desde Reino Unido.

Mientras algunos gobiernos avanzan con restricciones y sistemas de autoexclusión, el crecimiento de las plataformas digitales reavivó el debate sobre la adicción al juego, la regulación y el impacto de las apuestas sobre los hogares. Las experiencias de Brasil, España y Reino Unido muestran distintos niveles de penetración de una actividad que también mueve grandes sumas de dinero.

Brasil: millones de personas fuera de las apuestas

Más de 5 millones de brasileños quedaron impedidos de apostar en plataformas online. De ese total, 1,2 millones se autoexcluyeron mediante un sistema oficial, mientras otros fueron alcanzados por programas sociales o de desendeudamiento. "Sin poder usar tu CPF no podés apostar", explicó Pablo De la Fuente.

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El fenómeno tiene una dimensión económica enorme. "Alrededor de 15.000 millones de dólares perdieron las familias brasileñas en juego", señaló el periodista, una cifra equivalente a aproximadamente el 0,68% del PBI del país. En 2025, agregó, "25 millones de personas apostaron", mientras que cerca de 100 millones tienen una cuenta activa para jugar.

De la Fuente advirtió además sobre las consecuencias familiares: "Hay casos obviamente de separaciones, de crisis familiares, todo lo que puedas imaginarte". Frente al avance de las apuestas, el gobierno brasileño analiza medidas que equiparen su tratamiento al de otras adicciones.

España y Reino Unido: una cultura del juego arraigada

Desde España, Marcelo Molina describió una sociedad donde el juego forma parte de la vida cotidiana. "No solo las maquinitas en los bares, sino que en todos los supermercados tenés puestos de la ONCE en la entrada", contó.

La lotería de Navidad es uno de los grandes fenómenos nacionales. "El Gordo de Navidad es un día donde se paraliza España", sostuvo Molina, quien destacó las largas filas, la compra colectiva de números y los festejos cuando un premio llega a un pueblo.

En Reino Unido, Marcelo Justo señaló una tensión entre tradición y regulación. "Hay una especie de tensión histórica entre lo que sería esa moral ética protestante respecto al juego y una tendencia al juego de los británicos que parecería casi incontenible", explicó.

Según Justo, la expansión de las apuestas se aceleró con la desregulación y las nuevas tecnologías: "Se generaron problemas de deuda" y, pese al debate parlamentario, "no ha habido medidas grandes respecto a qué hacer con esta creciente presencia del juego".

El avance de las apuestas online, especialmente durante los eventos deportivos, abre así un debate global sobre adicción, endeudamiento, regulación y los límites entre entretenimiento y negocio.