Citan al Congreso al embajador Peter Lamelas tras una denuncia de presiones en Vaca Muerta

Parece el guion de una película de espionaje geopolítico, pero está pasando en la Patagonia. La histórica disputa comercial entre las dos potencias más grandes del mundo se metió de lleno en el desarrollo de Vaca Muerta y terminó salpicando los pasillos de la Cámara de Diputados. Todo estalló cuando una conocida cooperativa neuquina denunció que la embajada norteamericana los estaba presionando para que cancelaran un contrato firmado con el gigante chino Huawei, lo que motivó al bloque peronista a exigir la presencia del embajador de Estados Unidos para que dé explicaciones.

La jugada política ya tiene fecha. Desde Unión por la Patria decidieron convocar formalmente a Peter Lamelas para el próximo 19 de agosto al mediodía. La cita se armó en el marco de la Comisión de Asuntos Cooperativos, que maneja el diputado Aldo Leiva. Si bien la sede diplomática todavía no confirmó si su representante va a sentarse en esa silla, el jefe de la bancada opositora, Germán Martínez, le marcó la cancha aclarando que el Parlamento es el lugar ideal para "esclarecer lo sucedido" y poner luz sobre las irregularidades denunciadas.

La reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, presidida por el diputado Aldo Leiva

Para entender cómo se llegó a este punto de ebullición hay que retroceder unos días. La mecha la encendieron las autoridades de CALF (la emblemática cooperativa de servicios de Neuquén) durante una visita al Congreso. Allí, relataron que estaban recibiendo fuertes advertencias de funcionarios de Estados Unidos por un proyecto clave: la instalación de kilómetros de fibra óptica y el armado de un centro de procesamiento de datos (data center) en pleno territorio petrolero, todo con tecnología de origen chino.

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Sintiéndose acorralados por una pelea de escala global que les queda enorme, los neuquinos fueron a Buenos Aires a pedir ayuda institucional. Ante legisladores de todos los colores políticos, la secretaria general de la entidad, Yenny Fonfach, reclamó que se respete la autonomía de la empresa. Explicó que ellos tienen total libertad y normativas propias para elegir qué proveedores contratan, intentando despegarse por completo de la guerra comercial que protagonizan norteamericanos y asiáticos.

El enojo de la cooperativa tiene una lógica clara: no quieren que una compra técnica de cables y servidores se transforme en un conflicto de Estado. Por eso, además de golpear las puertas del recinto legislativo, le pidieron a la Cancillería que tome cartas en el asunto de manera urgente e intentaron agendar una reunión cara a cara con Lamelas para tratar de calmar las aguas.

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Una carta directa y el miedo al robo de datos

La frutilla del postre de toda esta novela es un documento escrito que confirma las presiones. Los representantes neuquinos no hablaron en el aire, sino que mostraron una misiva oficial enviada por el propio Lamelas. En el texto blanqueó que su deber es cuidar las inversiones de su país y proteger la "seguridad nacional", y le apuntó directo a Huawei, acusando a la firma de responder a las órdenes del Partido Comunista Chino y de estar obligada por ley a entregarles cualquier tipo de información que recopilen en el mundo.

Con esa carta sobre la mesa, la postura de Estados Unidos es intransigente: creen que usar servidores asiáticos en una zona tan sensible como Vaca Muerta es un peligro inminente. El argumento de la embajada es que el riesgo de espionaje no solo afecta los intereses de las petroleras estadounidenses que operan en los yacimientos, sino que a la larga le quita seguridad y competitividad a la propia provincia patagónica. Básicamente, la intención es que la cooperativa rompa el contrato.

Sin embargo, el mensaje de Washington no fue solo un reto, sino que vino acompañado de una curiosa "oferta". En las últimas líneas de la carta, la embajada se puso a entera disposición de los neuquinos para sentarse a charlar y buscar juntos otros proveedores de tecnología que sean "confiables" y no representen un riesgo para los datos de la región. Ahora, con las cartas y las intenciones a la vista, todas las expectativas están puestas en saber si el diplomático finalmente cruzará las puertas del Congreso para defender su postura.

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