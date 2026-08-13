El embajador de EE.UU. cuestionó la tecnología china en Vaca Muerta: “No va a ayudar a traer inversiones”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, lanzó hoy una fuerte advertencia sobre el uso de tecnología china en sectores estratégicos y sostuvo que su presencia en la infraestructura vinculada con Vaca Muerta puede dificultar la llegada de nuevas inversiones extranjeras. Las declaraciones tuvieron lugar durante su exposición en el AmCham Energy Forum 2026, el evento energético que organiza la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina. Allí. el diplomático vinculó de manera directa la seguridad tecnológica con la seguridad nacional y planteó que las compañías internacionales necesitan garantías sobre la protección de los datos que circulan por las redes utilizadas en actividades críticas.

“La seguridad energética de los datos es seguridad nacional, seguridad nacional de ambos países”, afirmó Lamelas. En esa línea, aseguró que “empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina”, pero necesitan operar sobre “redes de confianza” que aseguren la protección de su información.

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El embajador apuntó específicamente contra China y sostuvo que las empresas tecnológicas de ese país están obligadas a facilitar información al Estado chino. “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial”, señaló.

Fue entonces cuando trasladó esa advertencia al desarrollo de Vaca Muerta. “Esto no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó, al plantear que la discusión excede una competencia comercial entre proveedores tecnológicos y forma parte, para Washington, de una cuestión de seguridad estratégica.

Lamelas defendió además el rol de las compañías estadounidenses y sostuvo que son líderes mundiales en seguridad y transparencia. Según remarcó, las empresas de Estados Unidos evitan utilizar tecnología crítica china precisamente por los riesgos que, a su criterio, supone para la protección de información sensible.

El mensaje se inscribió en una exposición más amplia sobre el potencial energético argentino. El diplomático aseguró que “la energía va a mover al mundo durante las próximas tres décadas” y destacó que una parte central de esa oferta puede surgir de Vaca Muerta.

“Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad”, cerró Lamelas.

El Gobierno anticipó que podría acelerar la quita de subsidios

La jornada también dejó definiciones sobre un tema con impacto directo sobre los hogares: las tarifas de electricidad y gas.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó que el Gobierno continuará reduciendo los subsidios, aunque aclaró que el ritmo de actualización seguirá coordinándose con la política económica y, particularmente, con la evolución de la inflación.

“La reducción de subsidios (y por ende suba de tarifas) seguirá como conjunción de la política energética y de la económica”, afirmó el funcionario durante su presentación.

González recordó que al inicio de la gestión el gasto en subsidios energéticos representaba alrededor de 1,5 puntos del PBI o más, mientras que actualmente el peso fiscal es considerablemente menor.

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Por ese motivo, sostuvo que la discusión pasó de ser si había que reducirlos a qué velocidad debe continuar el proceso.

“Ahora que pasó el invierno y el costo de la energía empieza a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poco”, anticipó.

Eso implica que una baja estacional en el costo de generación y en el consumo no necesariamente se traducirá de manera completa en menores facturas, ya que una parte de ese margen podría utilizarse para seguir disminuyendo la asistencia estatal.

El funcionario agregó que actualmente más de la mitad de los usuarios residenciales todavía recibe algún tipo de subsidio y planteó que el siguiente paso deberá definir si el Gobierno reduce el beneficio para todos los usuarios o achica directamente el universo de hogares subsidiados.

“Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, señaló.

Vaca Muerta, infraestructura y una carrera contra el tiempo

El foro volvió a mostrar un consenso extendido entre el sector público y privado respecto del potencial energético argentino, pero también sobre los principales cuellos de botella que pueden condicionar su aprovechamiento.

La infraestructura aparece entre los más importantes. El crecimiento de la producción de petróleo y gas exige nuevas inversiones en oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, almacenamiento y plantas vinculadas con la exportación de GNL.

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Durante su intervención, González destacó en ese sentido el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y mencionó proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), diseñado para incrementar fuertemente la capacidad exportadora de petróleo de la Cuenca Neuquina. También señaló al proyecto Argentina LNG como uno de los desarrollos llamados a ampliar la escala exportadora del gas argentino.

El desafío que atravesó las exposiciones fue el mismo: convertir la ventaja geológica en inversiones efectivas antes de que cambien las condiciones internacionales.

Por su parte, la presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, aprovechó su presentación para destacar que la Argentina cuenta con una “combinación de atributos que muy pocos pueden exhibir”, al referirse a su condición de país productor de petróleo, las perspectivas de crecimiento de la producción de gas hacia 2035 y sus reservas de litio. Sin embargo, advirtió que ese potencial geológico por sí solo no alcanza y que el desafío es transformarlo en “proyectos concretos en las provincias, en nuevas cadenas de proveedores locales y en empleo de calidad”.

La presidenta de AmCham Argentina puso el foco en que las inversiones energéticas son de gran escala y requieren horizontes que exceden ampliamente los ciclos políticos. “El desarrollo energético requiere inversiones muy grandes, con horizontes que trascienden ampliamente un período de gobierno”, sostuvo, y remarcó que desde la identificación de un recurso hasta su llegada al mercado “pueden pasar muchos años”.

En ese marco, señaló que uno de los principales riesgos es la falta de continuidad de las políticas. Para garantizar la llegada de capitales, planteó que deben sostenerse en el tiempo “la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal, la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica”, condiciones necesarias para que las inversiones puedan decidirse, financiarse y concretarse.

Schoua también reclamó acelerar la agenda de infraestructura y capacitación. Instó a “preparar infraestructura, mejorar la logística y la conectividad, desarrollar proveedores y formar y reconvertir los recursos humanos que esta transformación va a demandar”. Y agregó que ese proceso debe hacerse de manera “rápida, eficiente y ordenada posible” para que las nuevas oportunidades lleguen antes y con menores costos de transición.

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