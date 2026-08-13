“Se avasalló y se presionó”: cuestionan las amenazas de EE.UU. a directivos de cooperativa por su acuerdo con China

El kirchnerismo busca llevar al Congreso al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para que explique las presuntas presiones ejercidas por funcionarios de ese país sobre la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por su vínculo comercial con la empresa china Huawei.

La convocatoria fue impulsada por el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados. El legislador citó a Lamelas para el miércoles 19 de agosto, luego de que los representantes de CALF expusieran ante la comisión las presuntas presiones recibidas por parte de funcionarios de la Embajada estadounidense.

El conflicto surgió a partir de una serie de contactos entre representantes de la Embajada de Estados Unidos y autoridades de la cooperativa neuquina, vinculados con los proyectos que CALF desarrolla junto a Huawei. Según denunciaron los dirigentes de la entidad, durante esas comunicaciones se plantearon objeciones a la relación comercial y hasta se habría advertido sobre posibles consecuencias vinculadas con las visas de integrantes de la conducción de la cooperativa.

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La controversia se da en torno a proyectos tecnológicos vinculados con la expansión de infraestructura de telecomunicaciones en Neuquén, entre ellos un tendido de fibra óptica en la zona de Vaca Muerta y la instalación de un centro de datos.

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La denuncia de CALF y la disputa por Huawei

Los representantes de CALF plantearon ante Diputados que las comunicaciones recibidas desde la representación diplomática estadounidense constituían una intromisión en la autonomía de la cooperativa. La entidad sostuvo que mantiene vínculos comerciales con empresas de distintos países y que su decisión de trabajar con Huawei responde a criterios vinculados con costos, financiamiento y tecnología.

El caso escaló luego de que Lamelas defendiera públicamente la posición estadounidense y argumentara que las decisiones relacionadas con visas forman parte de las facultades de Washington y están vinculadas con la protección de sus intereses y su seguridad nacional.

La posición generó cuestionamientos desde Unión por la Patria, que puso el foco en la posibilidad de que una representación diplomática extranjera haya intentado condicionar una decisión comercial tomada por una organización argentina.

Aldo Leiva: “Se avasalló y se presionó”

En diálogo con Perfil, Aldo Leiva cuestionó la actuación que se le atribuye a la Embajada de Estados Unidos y sostuvo que el caso debe ser analizado como una cuestión vinculada con la soberanía argentina.

“Nos parece inadmisible”, afirmó el diputado, al considerar que no se puede permitir que una embajada ejerza una presión de esa naturaleza sobre una cooperativa ni sobre cualquier argentino o empresa que desarrolle una actividad dentro del marco de las leyes nacionales y del comercio internacional.

“Estoy convencido, de acuerdo a lo que dijeron los dirigentes de la cooperativa, que se avasalló y se presionó, pasando todos los límites que puede eventualmente tener una embajada, en este caso la embajada estadounidense”, sostuvo Leiva en diálogo con este medio.

El legislador remarcó además que el planteo no está dirigido exclusivamente contra Estados Unidos, sino que busca establecer un límite frente a cualquier representación diplomática extranjera que pretenda intervenir en decisiones de actores argentinos.

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“El objetivo que perseguimos es no solamente por esta cuestión de la embajada de los Estados Unidos, sino cualquier embajada que tenga presencia en nuestro país”, explicó.

En esa línea, Leiva vinculó el episodio con la defensa de la soberanía nacional. “La soberanía debemos defenderla en todos los ámbitos”, afirmó, y señaló que el respaldo a la posición de CALF cuenta con el acompañamiento del bloque de Unión por la Patria.

La comisión que preside Leiva ya formalizó la convocatoria para que Lamelas concurra al Congreso el 19 de agosto y dé explicaciones sobre las denuncias formuladas por la cooperativa.

Estados Unidos y China, en una nueva disputa por Vaca Muerta

El episodio excede el vínculo comercial entre CALF y Huawei y se inscribe en la disputa geopolítica entre Washington y Beijing por la influencia económica y tecnológica en la Argentina.

La presencia de Huawei en infraestructura estratégica es uno de los puntos sensibles para Estados Unidos, que sostiene reparos sobre la participación de empresas chinas en sectores vinculados con telecomunicaciones, energía y datos.

China, por su parte, cuestionó las advertencias estadounidenses y acusó a Washington de utilizar el argumento de la denominada “amenaza china” para interferir en la cooperación comercial de empresas argentinas con compañías de ese país.

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Vaca Muerta ocupa un lugar central en esa disputa por su importancia estratégica para el desarrollo energético argentino. Estados Unidos busca ampliar la participación de sus empresas en el sector, mientras China mantiene vínculos comerciales y financieros con la Argentina.

La tensión se produce, además, en un momento particular para el Gobierno de Javier Milei: mientras la administración libertaria sostiene un fuerte alineamiento político con Estados Unidos, China continúa siendo un socio económico relevante para la Argentina.

Esta semana, el Banco Central argentino renovó el acuerdo de intercambio de monedas con su par chino por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$19.500 millones.

CS