Quintela sobre su frase de las expropiaciones: "No soy un zurdo, soy realista"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a ratificar su postura de que los servicios públicos deben ser estatales.

“Yo no soy un zurdo, por decirlo de alguna manera, ni lo tomo desde una posición de la izquierda. Lo tomo desde una posición realista”, agregó en diálogo con Nico Fiorentino de Futurock.

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar", había afirmado días atrás ante un eventual regreso del peronismo al poder en 2027.

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Servicios públicos

“Nosotros tenemos servicios esenciales que han sido privatizados en la década del 90, que después costó un Perú volver a reestatizar para poder garantizar la prestación de los distintos servicios”, recordó el mandatario riojano.

Y luego enumeró: “La energía es uno de ellos, el agua es el otro. Aerolíneas Argentinas es el otro, una empresa nuestra generadora de riqueza como YPF por los hidrocarburos nuestros que es el gas, que es el petróleo, ¿por qué los vamos a dar a manos privadas?”

Además aclaró: “Esto no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con las inversiones. Pero que vengan a acá a asociarse con nuestro país, con la Argentina, y que ganen todos”.

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La Rioja

“Acá en La Rioja son del Estado. Nosotros tenemos por Constitución que garantizar que todos los ciudadanos riojanos tienen que tener el agua, la energía y la conectividad, tenga o no tenga plata”, aseguró.

“Porque si yo tengo que cortar la luz, como le dije al secretario de Energía, ¿a quién le voy a cortar? A los más humildes, a los más pobres. Es muy fácil eso. A los más débiles los dejás sin nada, ni siquiera tienen la posibilidad de calefaccionar a sus hijos. En mi provincia mientras nosotros estemos eso no va a suceder”, concluyó Quintela.