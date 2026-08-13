Revelan escalofriantes chats del acusado de matar a una joven en Corrientes y la madre denunció que hay una cómplice

La causa por la muerte de Cecilia Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en la localidad correntina de Alvear, sumó revelaciones estremecedoras tras la filtración de supuestos mensajes del menor detenido. Mientras la Justicia acumula pruebas técnicas y fílmicas contra el sospechoso, la madre de la víctima reclamó la detención de la novia del acusado por presunta complicidad y puso en duda el lugar del ataque.

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En las últimas horas, la investigación judicial dio un giro determinante al centrarse en las comunicaciones del joven imputado. "Todos se comieron el verso del suicidio", habría escrito desde su teléfono celular tras la comisión del crimen.

A las pruebas digitales se sumaron registros de cámaras de seguridad que lo ubican caminando junto a la víctima hacia la vieja estación de trenes y su posterior regreso en soledad con prendas de vestir diferentes. A su vez, en un allanamiento posterior se secuestró una zapatilla cuyo patrón de suela coincide con la huella hemática hallada en la escena del hecho.

Acusaciones de complicidad y el reclamo contra la novia del imputado

Corintia Vila, madre de Cecilia Lazcano, apuntó directamente contra la pareja del principal acusado y exigió su inmediata detención. La mujer, radicada en la localidad misionera de Concepción de la Sierra, sostuvo que existen registros donde se evidencia una planificación previa conocida por la joven.

"La chica es tan culpable como el chico porque si ellos venían planificando la muerte de mi hija, ella supo desde el día uno lo que el chico iba a hacer", aseveró Vila a radio Dos.

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En esa línea, cuestionó el accionar del entorno familiar: "¿Por qué ella no dio aviso antes, siendo que su padre es policía en el pueblo? ¿Por qué no pasó esa información?".

Pese a haberse entrevistado con el fiscal del caso, Facundo Cabral, la madre expresó su disconformidad con el avance de las medidas: "Hay mensajes donde se ve claramente que está implicada. No sé qué más pruebas quieren de que ella es cómplice también para poder detenerla".

Dudas sobre la escena del crimen y pedido de apartado policial

Tras recorrer personalmente el predio ferroviario donde se habría registrado el ataque, la madre de la menor puso en duda la reconstrucción de los peritos oficiales y planteó la hipótesis de que las evidencias hayan sido alteradas.

"Estuve en el lugar y es muy evidente que se me hace como que las pruebas ahí fueron plantadas y no fue ahí el crimen", manifestó Vila. De acuerdo con su postura, las graves lesiones que presentó su hija le habrían impedido desplazarse un centenar de metros sin dejar rastros de sangre hasta la vivienda donde solicitó auxilio antes de fallecer.

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Ante la posibilidad de que el caso quede impune por la minoría de edad de los involucrados, la mujer sugirió apartar a la policía local del trámite del expediente y encomendar las pericias a fuerzas de seguridad federales para asegurar la transparencia del proceso judicial.