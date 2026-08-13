Cruce entre oficialismo y oposición por la deuda de Chaco: “Tienen una obsesión con Capitanich”

La Cámara de Diputados de Chaco fue escenario de un duro cruce entre el oficialismo y la oposición por el origen de la deuda provincial, los vencimientos que enfrenta actualmente la administración de Leandro Zdero y la responsabilidad de las distintas gestiones que gobernaron la provincia durante las últimas décadas.

La discusión comenzó con una extensa intervención del diputado Joaquín García, integrante del oficialismo de Chaco Cambia, quien defendió la política económica provincial, destacó el recientemente presentado régimen Chaco Invierte y luego concentró su discurso en el bono internacional emitido en 2016 durante la gobernación de Domingo Peppo.

La respuesta llegó desde el Frente Chaqueño. Primero intervino Omar Guillón, quien acusó al legislador oficialista de tener “memoria selectiva” y cuestionó la situación salarial, tarifaria y económica actual. Después tomó la palabra Nicolás Slimel, quien apuntó directamente contra la recurrente referencia del Gobierno a la administración de Jorge Capitanich.

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“Yo creo que ustedes realmente tienen que plantearse que tienen una obsesión con Capitanich”, lanzó Slimel y profundizó: “Están más preocupados por Capitanich que realmente por gobernar”.

La deuda que encendió la discusión

García utilizó buena parte de su exposición para referirse al Título Chaco 2028, una deuda emitida originalmente por US$250 millones en 2016 y posteriormente reestructurada. Según explicó, la provincia debe afrontar el 18 de agosto una nueva cuota del bono. El diputado sostuvo que se tratará del sexto vencimiento de capital afrontado durante la gestión de Zdero y afirmó que, contabilizando esos compromisos, la actual administración provincial habrá destinado más de US$200 millones.

“Ni el que tomó la deuda ni los que la reestructuraron pagaron un solo dólar de capital”, cuestionó. El legislador reconoció que el Estado provincial debe respetar la continuidad jurídica de sus obligaciones independientemente del signo político que gobierne, pero utilizó el endeudamiento para cuestionar la administración financiera de los gobiernos anteriores.

Según sus cálculos, el esfuerzo realizado por la provincia por esos vencimientos equivaldría a más de $350.000 millones al tipo de cambio actual. Para graficar la dimensión del monto, aseguró que con recursos de esa magnitud podrían haberse construido cerca de 8.000 viviendas o más de 7.800 cuadras de pavimento.

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“Cada peso que la provincia está destinando a esta deuda podría haber sido utilizado para muchas necesidades de los chaqueños”, planteó y sostuvo además que la deuda tuvo como antecedente obligaciones que deberían haberse resuelto durante administraciones anteriores y recordó que posteriormente fue refinanciada.

“El futuro no lo vamos a construir pateando las obligaciones para los próximos gobiernos. El futuro se va a construir pagando lo que corresponde, ordenando las cuentas y administrando con responsabilidad”, afirmó.

“No sean chirolitas”

La exposición provocó una inmediata reacción del bloque opositor. El diputado Omar Guillón, del Frente Chaqueño, cuestionó incluso la forma en la que García realizó su intervención, que fue leída desde su banca. “Escuché atentamente la ponencia del diputado preopinante con la mirada encarnizada de su presidente de bloque, que estaba embelesado por esta lectura de este libreto”, ironizó.

Luego acusó a García de tener una visión parcial de la historia financiera provincial. “No usen, no lean relatos, no sean chirolitas a los que les dan un texto y leen solamente para repetir y congraciarse con el que les da el libreto”, lanzó.

Guillón recordó gestiones radicales anteriores, entre ellas las de Ángel Rozas y Roy Nikisch, para cuestionar que el oficialismo concentrara las responsabilidades económicas en los gobiernos peronistas. A partir de allí trasladó la discusión al presente y enumeró reclamos contra la administración de Zdero.

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Mencionó la suspensión de la cláusula gatillo docente, cuestionó los aumentos otorgados a trabajadores públicos, criticó la política tarifaria de las empresas estatales y denunció una distribución discrecional de recursos hacia los municipios. “Ya van dos años y medio de gobierno y el responsable de administrar la economía y el presupuesto provincial es el gobernador”, sostuvo Guillón.

El cruce por Capitanich

Slimel retomó luego la discusión histórica sobre el endeudamiento y sostuvo que no podía atribuirse exclusivamente a la gestión de Capitanich. El diputado opositor argumentó que la deuda tomada en 2016 estuvo relacionada, entre otras cuestiones, con obligaciones judiciales generadas durante administraciones anteriores y recordó que la autorización para contraer el crédito fue aprobada por la Legislatura con votos de distintos espacios políticos.

Según su planteo, dirigentes que actualmente integran el oficialismo también acompañaron aquella decisión. “¿Quiere decir que tenían la irresponsabilidad de votar algo sin pensar en el futuro de la provincia? Yo creo que no. Yo creo que no fue irresponsable, creo que fue necesario”, sostuvo.

A partir de allí, Slimel acusó al Gobierno provincial de recurrir sistemáticamente a Capitanich para explicar problemas que, a su entender, debería resolver la administración actual. “Cada vez que uno prende la televisión escucha a algún funcionario del Gobierno provincial hablando de la gestión de Capitanich”, cuestionó.

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Y entonces llegó la frase más dura de su intervención: “Tienen una obsesión con Capitanich y, sin duda, si están todo el tiempo mirando hacia atrás es porque no saben cómo resolver los problemas del presente”.

“Anuncios de anuncios”

Slimel también ironizó sobre la estrategia comunicacional de la gestión de Zdero y puso como ejemplo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones, denominado Chaco Invierte, que había sido mencionado por García al comienzo del debate. El oficialismo presenta la iniciativa como una herramienta destinada a captar capital privado mediante beneficios fiscales y destaca la reducción de Ingresos Brutos como parte de una política orientada a mejorar las condiciones para invertir en la provincia.

Slimel, en cambio, sostuvo que el Gobierno repite anuncios sobre las mismas medidas. “Anunciaron el viernes el RINI, el domingo anunciaron el anuncio del viernes y el lunes anunciaron el anuncio del anuncio”, ironizó. “De verdad, déjense de embromar con los problemas del pasado. Háganse cargo de la situación actual”, reclamó.

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De las tarifas a la cláusula gatillo

El debate terminó alejándose del bono que había originado el cruce y se transformó en una discusión más amplia sobre la situación económica de Chaco. Los legisladores opositores reclamaron que la Cámara avance sobre proyectos vinculados con las tarifas de Secheep y Sameep, la situación salarial de los empleados estatales, la cláusula gatillo docente, el endeudamiento de las familias y la obra pública.

Guillón sostuvo que la crisis se percibe fundamentalmente en los hogares y cuestionó los incrementos en los servicios públicos. “No llegan a los 15 días del mes”, afirmó al describir la situación de parte de las familias chaqueñas.

El oficialismo, por su parte, defendió la necesidad de ordenar las cuentas, afrontar compromisos heredados y mantener el crédito público de la provincia. García también destacó la reactivación de obras y mencionó particularmente el Segundo Acueducto del Interior y la Ruta 13, que unirá Charadai con Villa Ángela. “Todas estas cuestiones son hechos, no son relatos”, sostuvo.