Tolosa Paz tras conocerse el índice de julio: "La inflación no desapareció, el salario sí"

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó al gobierno del presidente Javier Milei al sostener que “la inflación no desapareció”, pero “el salario sí” tras conocerse el índice de inflación de 2,1% del mes de julio.

“El 15 de mayo de 2025, Milei prometió que a mitad de 2026 la inflación iba a ser historia”, recordó la legisladora.

De ese modo comentó un video del mandatario donde aseguraba: “A mitad del año que viene la inflación en Argentina va a ser historia, va a desaparecer”.

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“El consumo está destruido”

“Hoy el dato es 2,1 %. Y mientras tanto: 7 millones de personas están en mora. El consumo está destruido. Los salarios perdieron poder de compra. El empleo se precarizó. Las jubilaciones no alcanzan”, señaló la diputada de Unión por la Patria.

Además expresó que “las universidades, la ciencia y la obra pública están desfinanciadas”. “Las rutas se abandonan mientras la plata que debía ir a infraestructura termina en la timba financiera”, agregó en una publicación de “X”.

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Críticas a Milei

“Las PyMEs cierran o sobreviven endeudadas. Y cada vez más familias tienen que elegir qué pagar y qué dejar para después”, cerró Tolosa Paz.

“Milei prometió que la inflación iba a desaparecer. Lo que desapareció fue la promesa de vivir mejor”, concluyó.