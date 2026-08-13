Arancelamiento a extranjeros no residentes en hospitales públicos: los datos que contradicen la cifra del Gobierno

La discusión sobre la atención de extranjeros no residentes en hospitales públicos volvió a instalarse en la agenda del Gobierno a partir del DNU 365/2025 y de los anuncios sobre el arancelamiento de determinadas prestaciones sanitarias. Sin embargo, los datos oficiales de 2024 analizados por Antonio Riccobene en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, muestran una diferencia significativa respecto de la cifra difundida por el Ejecutivo.

Según explicó Antonio Riccobene, el Gobierno sostiene que los extranjeros no residentes representan el 10,58% de los egresos hospitalarios a nivel nacional. “Es uno de los temas que el Gobierno trajo una vez más a la discusión en los últimos días a partir de la presentación de un DNU, el DNU 365 del 2025 del año pasado, donde el Gobierno fija una cifra de que los extranjeros no residentes que se atienden en hospitales públicos representan el 10,58% del total de los egresos hospitalarios a nivel nacional”, planteó.

Los datos que se tienen en cuenta constan del 2024

Asimismo, remarcó que utilizará los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024: “Estos datos que traigo acá son de 2024, que son los últimos datos producidos. Tomamos estos datos y le damos validez”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los principales ejemplos aparece en el Hospital Posadas, institución de referencia dentro de los hospitales nacionales. “En el Hospital Posadas, en 2024, hubo 17.768 egresos por internación. ¿De todos esos, saben cuántos correspondió a residentes en el exterior? A uno solo, que es un caso en Paraguay. En todo 2024, por internación, salió una sola persona de los más de 17.000 casos. Esto representa el 0,01% del total”, resaltó.

El análisis también incluye al Hospital Garrahan, aunque Riccobene advirtió que estos casos no representan una proporción significativa del funcionamiento del sistema sanitario: “No lo vamos a decir en esos términos, porque hay otros casos también, en el Hospital Garrahan, también con datos de 2024, lo que sí podemos decir es que no representa una mayoría, ni algo que podría estar complicando el sistema sanitario”.

Cuál es la verdadera queja de los hospitales

En ese sentido, puso el foco en cuáles son realmente los problemas estructurales de la salud pública argentina: “Cualquier persona que se acerca al hospital sanitario público, y habla y pregunta cuáles son los principales problemas, nadie dice los extranjeros que vienen a atenderse, la mayoría te puede hablar de problemas de financiación”.

A su vez, cuestionó el diagnóstico sobre el cual se construyen estas políticas públicas: “A mí lo que me llama la atención de todo esto es, si vos querés resolver la situación de la salud pública en Argentina, que me parece que cualquier gobierno que haya asumido en 2023, el que tenga que asumir en 2026, va a tener que resolver el error de diagnóstico, el enorme error de diagnóstico”.