Ola de calor en Europa: España enfrenta temperaturas extremas y Reino Unido atraviesa una sequía récord

Las olas de calor que afectan a Europa volvieron a poner bajo presión a la población, los sistemas productivos y los recursos naturales. Las temperaturas extremas no solo impactan sobre la vida cotidiana, sino que también generan costos económicos y agravan problemas como la sequía y los incendios.

Mientras el calor extremo mantiene a España entre los países más afectados, Reino Unido enfrenta una combinación de sequía, incendios forestales y presión sobre sus sistemas de emergencia. En ambos casos, el fenómeno expone las dificultades para responder a temperaturas cada vez más intensas.

España: calor extremo y pérdidas millonarias

España atraviesa la quinta ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 30°C incluso durante la madrugada. “A la medianoche tenés 30, 32 grados y con suerte a las 4 de la mañana podés llegar a tener un 28, con lo cual es agotador”, describió Marcelo Molina desde España.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fenómeno no se limita al impacto sobre la población. Según Molina, las pérdidas económicas vinculadas a la ola de calor en Europa alcanzarían los 180.000 millones de euros, debido a los incendios, la menor productividad agrícola y los problemas en la generación energética.

“Muchas plantas nucleares tuvieron que parar por falta de refrigeración”, explicó el periodista, quien señaló además que España e Italia aparecen entre los países europeos menos afectados porque “están acostumbrados a estas olas de calor”. Francia, en cambio, sería uno de los países más perjudicados por no estar habituada a estas temperaturas y por la falta de lluvias.

Molina también advirtió sobre la intensidad del fenómeno: “El sol aparte quema realmente mucho”, una situación que profundiza el agotamiento durante jornadas en las que las temperaturas nocturnas tampoco permiten recuperar el descanso.

Reino Unido: sequía, incendios y medidas de emergencia

En Reino Unido, el calor se combina con una fuerte crisis hídrica. Marcelo Justo explicó que “tres cuartas partes desde Inglaterra a todo Gales” se encuentran oficialmente en estado de sequía y que las autoridades incrementan las medidas de precaución.

Entre las restricciones, se encuentra el pedido a los usuarios de evitar las mangueras para regar jardines. Mientras tanto, parques y espacios verdes muestran los efectos de la falta de agua. “Los parques están prácticamente amarillentos”, señaló Justo.

El escenario también disparó los incendios forestales. El Reino Unido contabiliza unos 650 focos durante el verano, una cifra récord, según el periodista. Ante esta situación, el primer ministro británico, Andy Burnham, encabezó una reunión del organismo de emergencia COBRA y pidió a los comerciantes que dejaran de vender barbacoas descartables, consideradas un factor de riesgo.

“Ha generado como mucha ansiedad y mucha preocupación, tanto en la población como incluso en los que tienen que combatirlo”, sostuvo Justo, al referirse a la presión sobre los bomberos y la necesidad de contar con nuevo equipamiento.

El periodista cuestionó finalmente la falta de una estrategia de largo plazo frente a la crisis climática: “Realmente falta para que haya una política clara respecto a lo que se puede hacer a nivel estratégico”.