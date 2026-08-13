El regreso del sarampión pone en alerta a varios países por la caída de las tasas de vacunación

El sarampión volvió a encender las alarmas sanitarias en distintos países y llevó a Brasil a lanzar una campaña de vacunación ante el aumento de casos locales. La situación también genera preocupación por las brechas de cobertura y el regreso de la enfermedad en regiones donde había sido controlada.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el tema fue abordado en una nueva edición de Ronda de Corresponsales, donde se repasó la situación en Brasil, Estados Unidos y España. La preocupación está puesta especialmente en la vacunación infantil y en el riesgo de que los brotes se extiendan entre países.

Brasil refuerza la vacunación contra el sarampión

La campaña lanzada en Brasil está concentrada principalmente en el estado de San Pablo, donde se registra la mayor cantidad de casos locales. La región del aeropuerto de Guarulhos aparece como una de las zonas más afectadas, mientras que también se reportaron casos en San Bernardo del Campo.

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Uno de los principales motivos de preocupación es la presencia de casos entre lactantes menores de un año, que todavía no cuentan con la vacunación correspondiente, además de adultos que no completaron sus esquemas.

La situación se da en un contexto de brotes regionales y de advertencias de la Organización Panamericana de la Salud, que puso el foco especialmente en las personas que viajan entre países.

El objetivo es recuperar una cobertura del 95%

Las autoridades buscan incentivar la vacunación y recuperar niveles de cobertura considerados necesarios para reducir el riesgo de nuevos brotes. Mientras algunas regiones alcanzan una cobertura cercana al 95%, otras se encuentran alrededor del 85%.

El problema adquiere una dimensión regional debido al movimiento constante de turistas y viajeros de negocios. Una menor cobertura puede facilitar la circulación del virus cuando existen casos importados o brotes en países cercanos.

La situación también volvió a instalar el debate político sobre las vacunas, especialmente en países donde distintos sectores cuestionaron durante los últimos años las campañas de inmunización.

El debate sobre las vacunas también atraviesa a Brasil

La discusión llegó incluso al entorno político de la familia Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro difundió un documento relacionado con la vacunación de su hija, mientras que Flávio Bolsonaro salió posteriormente a explicar que su plan de salud contempla la atención de distintos aspectos sanitarios.

La posición de ambos hermanos también refleja diferencias dentro del espacio político respecto de las vacunas. Flávio fue identificado en el debate público como el Bolsonaro que se vacunó contra el COVID-19, a diferencia de su padre.

La cuestión volvió a cobrar relevancia mientras Brasil intenta aumentar la cobertura contra el sarampión y evitar que los casos continúen creciendo.

Estados Unidos también enfrenta una caída de la vacunación infantil

El escenario estadounidense suma otro factor de preocupación. La cobertura de vacunación de los niños contra enfermedades como sarampión, paperas y rubéola disminuyó en distintos estados, mientras volvieron a registrarse casos de sarampión.

Durante el segmento también se mencionó el rol de Robert Kennedy, secretario de Salud de Estados Unidos y conocido por sus posiciones críticas respecto de las vacunas. Entre las afirmaciones asociadas a ese movimiento aparece la idea de que las vacunas pueden producir efectos negativos como el autismo, una relación que no está respaldada por evidencia científica.

La preocupación pasa además por el cambio en las campañas de promoción de la vacunación infantil. En el debate se señaló que la disminución de esas acciones puede favorecer la reaparición de enfermedades que durante años permanecieron bajo control.

El sarampión representa un riesgo particular debido a su elevado nivel de contagiosidad. "El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen", se remarcó durante el segmento.

Argentina también mantiene la alerta por los viajeros

El regreso del sarampión también genera atención en Argentina. El Ministerio de Salud emitió un comunicado epidemiológico luego del Mundial ante el riesgo asociado al regreso de personas que habían viajado a Estados Unidos, México y Canadá.

La circulación internacional aumenta la posibilidad de que personas infectadas ingresen a países donde la enfermedad había dejado de representar una de las principales urgencias sanitarias. Por ese motivo, las autoridades buscan reforzar la vigilancia y la prevención.

España perdió su estatus de país libre de sarampión

La situación tampoco se limita a América. En España, la preocupación aumentó luego de que el país perdiera en enero de 2026 su estatus de territorio libre de sarampión.

Durante 2024 y 2025 se registraron entre 300 y 400 casos de sarampión por año, según lo señalado durante el segmento. A partir de esos registros, la Organización Mundial de la Salud retiró ese estatus sanitario también a Armenia, Austria, Azerbaiyán, Reino Unido y Uzbekistán.

El dato muestra que la reaparición de la enfermedad no constituye un fenómeno aislado. La caída de las coberturas de vacunación y la circulación internacional de personas pueden generar las condiciones para que el sarampión vuelva a extenderse.

El costo sanitario y económico del regreso del sarampión

El problema no se limita al riesgo sanitario individual. Un aumento de los contagios también implica mayores costos para los sistemas de salud, desde la atención de pacientes hasta las campañas extraordinarias de prevención y vacunación.

Por eso, el regreso de una enfermedad que había sido controlada representa un desafío tanto para las autoridades sanitarias como para los gobiernos. Recuperar niveles elevados de cobertura aparece como una de las principales herramientas para evitar que los brotes continúen expandiéndose.

El escenario de Brasil, Estados Unidos, España y otros países vuelve a poner la vacunación en el centro de la discusión sanitaria internacional. Mientras aumentan los casos en distintas regiones, las autoridades buscan evitar que las brechas de cobertura permitan que el sarampión vuelva a convertirse en un problema de mayor escala.