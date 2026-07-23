Alerta por el sarampión: qué síntomas deben vigilar quienes regresaron del Mundial 2026

El Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica ante el regreso de miles de argentinos que viajaron al Mundial y el incremento del turismo internacional, en un contexto de crecimiento de los casos de sarampión en la Región de las Américas. Las autoridades remarcaron que mantener la vacunación al día sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar nuevos brotes.

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El organismo explicó que el escenario regional presenta un incremento sostenido del riesgo de reintroducción del virus en países que, como Argentina, habían logrado interrumpir su transmisión endémica. La circulación activa del sarampión en distintos territorios y la aparición de brotes de gran magnitud aumentan la posibilidad de importar casos y de que se restablezcan cadenas de transmisión.

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Qué ocurre con los casos en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Salud, hasta el 16 de julio de 2026 Estados Unidos notificó 2.260 casos confirmados de sarampión. De ese total, 2.218 correspondieron a 42 jurisdicciones, entre ellas Florida, Texas y Kansas, estados que recibieron una importante presencia de hinchas argentinos durante la Copa del Mundo.

El informe también señala que durante 2026 se registraron 34 nuevos brotes y que el 93% de los casos confirmados, es decir 2.108 de los 2.260, estuvieron vinculados a brotes epidemiológicos. De ellos, 741 corresponden a brotes iniciados en 2026 y 1.367 a focos que comenzaron durante 2025.

Por qué el sarampión preocupa a las autoridades

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite por gotículas respiratorias provenientes de la nariz, la boca o la faringe de personas infectadas. Aunque puede afectar a cualquier persona sin inmunidad, suele representar un mayor riesgo para los niños y puede provocar complicaciones graves.

Las autoridades sanitarias recordaron que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas, lo que convierte al virus en uno de los más transmisibles conocidos. Además, destacaron que no existe un tratamiento antiviral específico, por lo que la prevención mediante la vacunación resulta fundamental para evitar la enfermedad y limitar su propagación.

Cuáles son los síntomas que deben generar una consulta médica

El Ministerio de Salud recomienda que quienes regresen del exterior consulten de inmediato si, durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso, presentan fiebre alta de 38 °C o más acompañada por un sarpullido rojizo que comienza a extenderse por la piel.

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Al concurrir a un centro de salud, también se aconseja informar que se realizó un viaje reciente, ya que ese antecedente resulta clave para orientar el diagnóstico y activar los protocolos de vigilancia epidemiológica cuando sea necesario.

Qué hacer para evitar nuevos contagios de sarampión

Debido a que el virus se transmite por vía aérea, las autoridades recomiendan que cualquier persona con síntomas compatibles utilice barbijo y evite concurrir a escuelas, lugares de trabajo, clubes u otros espacios públicos hasta recibir la evaluación de un profesional de la salud y el alta correspondiente.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de transmisión mientras se confirma o descarta el diagnóstico, especialmente en personas que podrían no estar correctamente inmunizadas.

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El Ministerio de Salud recordó que el Calendario Nacional de Vacunación contempla la aplicación de dos dosis de la vacuna triple viral, aunque la cobertura todavía se encuentra por debajo del 95%, porcentaje considerado necesario para generar una protección comunitaria sólida frente al virus.

La primera dosis debe aplicarse a los 12 meses de edad, mientras que la segunda corresponde entre los 15 y los 18 meses. Además, continuará la vacunación durante el año en que cumplen cinco años las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros seis meses de 2024.

Quiénes deben acreditar la inmunización

Las personas de cinco años o más deben contar con al menos dos dosis de vacunas con componente contra sarampión y rubéola —doble o triple viral— aplicadas después del primer año de vida, o bien disponer de una serología IgG positiva para ambos virus.

En el caso del personal de salud, la recomendación alcanza a todos los trabajadores del sistema sanitario, incluidos quienes desempeñan tareas administrativas, de limpieza, seguridad, laboratorio, enfermería y atención médica, quienes también deben acreditar dos dosis de vacuna o una serología positiva.

LV/fl