A horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encendió su última señal de alarma ante el crecimiento sostenido de los casos de sarampión en la región. Y recomendó a los países reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica.

La advertencia fue difundida a través de una alerta epidemiológica en la que el organismo regional señaló que la combinación de una mayor circulación del virus y el incremento de los viajes internacionales asociados a eventos masivos crea un escenario propicio para la propagación de una enfermedad altamente contagiosa.

Piden reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica

Según la OPS, las autoridades sanitarias deberían revisar el desempeño de los sistemas de vigilancia de sarampión y rubéola, evaluar las coberturas de vacunación e identificar las áreas con mayor vulnerabilidad para implementar medidas antes de la llegada de miles de visitantes.

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En ese contexto, el organismo recomendó intensificar la búsqueda activa de casos y garantizar que los viajeros cuenten con la protección adecuada. La sugerencia alcanza a todas las personas de seis meses de edad o más que no puedan acreditar un esquema completo de vacunación o evidencia de inmunidad. En esos casos, la OPS aconseja aplicar una dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola al menos dos semanas antes del viaje.

Los pediatras alertan por la brusca caída en las tasas de vacunación

Además, instó a brindar información preventiva a quienes se desplacen hacia zonas con transmisión activa. Entre los síntomas que deben motivar una consulta médica inmediata figuran fiebre, erupciones cutáneas, tos, secreción nasal, conjuntivitis e inflamación ganglionar.

Durante los desplazamientos internacionales, la OPS recomienda que cualquier persona con síntomas compatibles utilice barbijo, evite el contacto estrecho con otras personas y reduzca al máximo la asistencia a espacios públicos durante los días de mayor contagiosidad.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que entre el 1° de enero y el 13 de mayo de 2026 se notificaron 184.489 casos de sarampión en 155 países y territorios. Más de 100 mil fueron confirmados por laboratorio.

La cifra del 2026 cuadruplica los 5.123 casos registrados durante el mismo período de 2025

En el continente americano, el panorama también muestra un deterioro. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de este año se confirmaron 20.521 casos y 25 fallecimientos en 16 países y un territorio. La cifra cuadruplica los 5.123 casos registrados durante el mismo período de 2025 y ya supera el total contabilizado en todo el año pasado.

México concentra la mayor carga de enfermedad, con 10.920 casos confirmados y 13 muertes. Le siguen Guatemala, con 6.209 casos y 12 fallecidos; Estados Unidos, con 1.952 contagios; Canadá, con 1.018; y Perú, con 301. También se notificaron casos vinculados a brotes o importaciones en Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay.

La OPS destacó que la mayoría de los afectados no estaba vacunada o tenía antecedentes de inmunización desconocidos. Por eso insistió en que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir contagios, evitar brotes y reducir el impacto sanitario de una enfermedad que había logrado mantenerse bajo control en gran parte del continente durante las últimas décadas.