El ICE prepara nuevos guantes con descargas eléctricas para detener inmigrantes en Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump prepara una nueva inversión para reforzar el equipamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que podrían contar con guantes capaces de lanzar descargas eléctricas al entrar en contacto con una persona durante una detención. La medida se suma al endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el corresponsal Norman Powell explicó que los nuevos guantes todavía no fueron adquiridos y que el dispositivo no cuenta con pruebas suficientes. Al mismo tiempo, señaló que el ICE comenzó a revisar los registros de votantes para detectar a inmigrantes que no sean ciudadanos estadounidenses.

El ICE prepara guantes con descargas eléctricas

El nuevo equipamiento forma parte del refuerzo de los recursos utilizados por los agentes del ICE. Powell señaló que ya se difundieron imágenes de los operativos con agentes utilizando escafandras que cubren completamente el rostro y una importante cantidad de armamento.

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Ahora, la administración Trump prepara una inversión de millones de dólares para incorporar guantes con capacidad de descarga eléctrica. El mecanismo permitiría que el agente genere una descarga al tocar a una persona durante una detención.

"Va a equipar a los agentes del servicio de inmigración de guantes que tienen una posibilidad eléctrica", explicó Powell. Según los técnicos citados por el corresponsal, estos dispositivos serían menos potentes que los tasers utilizados por la Policía, aunque todavía no fueron suficientemente probados.

"No son tan fuertes como los tasers que usa la policía y que pueden paralizar a una persona con la descarga eléctrica", señaló. Los guantes aún no fueron comprados, pero la inversión para incorporarlos ya fue anticipada.

El ICE comenzó a revisar las listas de votantes

El endurecimiento de los controles migratorios también alcanzó a los registros electorales. Según Powell, el ICE comenzó a revisar las listas de votantes para identificar a personas registradas que no sean ciudadanas estadounidenses.

El corresponsal explicó que el registro puede producirse durante el trámite para obtener la licencia de conducir, ya que el formulario incluye una pregunta sobre la posibilidad de inscribirse como votante. Esto puede generar situaciones en las que personas indocumentadas se registren por error.

La revisión también alcanza a personas que cuentan con green card, pero no tienen ciudadanía estadounidense. De acuerdo con el relato del corresponsal, el ICE busca detener y expulsar a quienes figuren como votantes sin ser ciudadanos.

"Están mirando las listas de votantes y entonces está procurando detener y extraditar a la gente que está registrada como votante siendo que no son ciudadanos", sostuvo Powell.

La licencia de conducir, un documento clave en Estados Unidos

La situación adquiere relevancia por el papel que cumple la licencia de conducir en Estados Unidos. Más allá de la posibilidad de manejar un vehículo, se trata de uno de los principales documentos utilizados para acreditar la identidad.

Powell remarcó que obtener una licencia resulta fundamental incluso para quienes no tienen automóvil, debido a que el documento es utilizado habitualmente como identificación. "El carné de manejo aquí en EEUU es vital, aunque no tengas auto para manejar", explicó el corresponsal.

El ICE busca sumar agentes para ampliar los operativos

El endurecimiento de la política migratoria también está acompañado por una ampliación de la estructura del ICE. Powell señaló que el organismo abrió posibilidades de ingreso para personas que anteriormente no hubieran considerado trabajar como agentes de inmigración.

El objetivo es incorporar personal para continuar con el plan de la administración Trump de detectar a inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, el corresponsal marcó una diferencia entre el objetivo oficial y algunos de los casos registrados durante los operativos.

"Están buscando gente que realmente está ilegalmente dentro del país", aclaró Powell. Al mismo tiempo, advirtió que la forma en que actúan algunos agentes puede derivar en detenciones de personas que tienen su documentación en regla.

La preocupación por las detenciones de ciudadanos estadounidenses

Powell señaló que también se registraron casos de ciudadanos estadounidenses que terminaron detenidos por agentes de inmigración hasta que pudieron aclarar su situación. En algunos casos, según relató, esas personas permanecieron detenidas durante varios días.

"La forma agresiva que a veces actúan estos agentes hace que mucha gente que esté con sus papeles en regla en EEUU también pueda a veces caer", sostuvo el corresponsal.

El escenario refleja el endurecimiento de los controles migratorios impulsados por la administración Trump, que combina nuevos recursos para los agentes, ampliación del personal y mecanismos adicionales para identificar a personas que puedan encontrarse en situación migratoria irregular.