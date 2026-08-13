Escándalo en España: el insólito partido que terminó con un penal sin arquero

Fulham y Málaga protagonizaron un insólito episodio durante la definición de la Copa Costa del Sol, un torneo amistoso de preparación disputado en España. El partido terminó con una situación inesperada después de que el equipo inglés abandonara el campo antes de la definición por penales.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina relató los detalles de un encuentro que los medios españoles calificaron como un “esperpento, bochorno, sainete, escándalo y surrealista”. El desenlace incluyó un penal ejecutado por el Málaga sin arquero ni jugadores del rival.

La discusión que terminó con una tarjeta roja

El partido transcurría con normalidad hasta los minutos finales. Fulham, dirigido por Xabi Alonso, ganaba 2-1, pero Málaga consiguió el empate de penal sobre el cierre y el encuentro terminó igualado.

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Tras el pitazo final, Molina explicó que el entrenador del Fulham “se puso a discutir con el árbitro cuando terminó el partido” y que el intercambio fue escalando hasta que “el árbitro se cansó y le sacó la roja”.

El problema surgió cuando ambos equipos debían definir el torneo mediante penales. Según el periodista, el técnico argumentó que “en el contrato del partido no figuraba que ellos tenían que patear penales” y agregó que al equipo inglés “se les iba a ir el avión”.

La discusión continuó hasta que los jugadores del Fulham abandonaron el campo. Sin embargo, el Málaga todavía debía ejecutar los penales para definir al campeón.

Un penal sin arquero ni rival

El desenlace fue completamente insólito. “Llevaron a los jugadores del Málaga y le hicieron patear el penal sin arquero y sin equipo rival”, relató Molina.

El remate terminó en gol y el conjunto español celebró el título pese a la ausencia del rival. “Obviamente un penal lo hizo porque no había nadie, lo festejaron como si hubiera sido la final del mundo y se quedaron con el título”, contó el periodista.

Para Molina, la escena resulta difícil de encuadrar dentro de los parámetros habituales del fútbol: “Un hecho inédito e insólito”. Las imágenes del episodio muestran al futbolista del Málaga ejecutando el penal con el arco completamente desprotegido, mientras el plantel del Fulham ya se había retirado del campo.

El insólito final de la Copa Costa del Sol dejó una imagen pocas veces vista en el fútbol: un equipo campeón después de ejecutar un penal sin arquero y sin adversarios, en un partido que comenzó como un simple amistoso de pretemporada.