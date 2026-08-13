El humor social cambió: la inflación perdió peso y crece el temor a quedarse sin trabajo

Nora D'Alessio, directora de D'Alessio IROL, analizó el humor social, las preocupaciones económicas y el impacto de la inflación en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. La especialista señaló que, aunque la inflación perdió peso entre las principales preocupaciones, todavía permanece presente en el humor social.

Según D'Alessio, el foco comenzó a desplazarse hacia otros problemas como el empleo, los ingresos y el endeudamiento. La percepción de los hogares muestra una brecha entre los resultados de la macroeconomía y la situación económica cotidiana.

La inflación perdió peso, pero sigue entre las preocupaciones

La inflación llegó a representar el 90% de las preocupaciones centrales y actualmente se ubica en torno al 40%. "No descendió del todo porque los argentinos tenemos memoria de elefante y siempre parece que esto va a volver", afirmó.

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D'Alessio aclaró que su mirada no parte de la economía sino de la sociología y la psicología, aunque destacó el vínculo entre las variables macroeconómicas y la percepción cotidiana. "La economía y el humor de la gente va muy en paralelo", sostuvo.

La brecha entre la macroeconomía y la vida cotidiana

Para la especialista, el principal problema aparece cuando los resultados macroeconómicos no se traducen en una mejora concreta para los hogares. "En la macro va bien, pero la micro, la micro no se derrama y hay un problema realmente serio", advirtió.

Uno de los datos que más preocupa es la percepción sobre la situación económica personal. "Un 60% de los argentinos dice que su situación económica empeoró", señaló D'Alessio, quien además remarcó que no se observa todavía una perspectiva clara de recuperación.

El deterioro de los ingresos también impacta sobre las expectativas laborales y el endeudamiento. "Cada mes nos empieza a aumentar el tema de tengo miedo que yo me quede sin trabajo, mis hijos se queden sin trabajo", explicó. A esto se suma la dificultad para llegar a fin de mes y afrontar las obligaciones financieras: "Que además no me alcance por lo que estoy de nivel de endeudamiento", agregó.

Inflación, empleo y endeudamiento: las nuevas preocupaciones

D'Alessio destacó que la caída de la preocupación por la inflación constituye un dato positivo, pero consideró que fue reemplazada por otros temores económicos. "Que la inflación te bajó del 90 al 40% es un buen dato para la gente", reconoció.

Sin embargo, inmediatamente puso el foco en la incertidumbre: "Cuando te dicen en un 60% yo todavía veo incertidumbre económica", explicó.

La combinación de temor al desempleo, menor poder adquisitivo y endeudamiento genera, según su diagnóstico, un escenario particularmente complejo. "Empieza a ser muy complicado, creo que estamos en una situación sumamente delicada", concluyó.