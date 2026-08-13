Inflación de julio: el IPC fue del 2,1% y los precios siguen estancados en torno al 2%

Fernando Meaños, periodista especializado en economía, analizó en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los datos de inflación de julio difundidos por el INDEC y el impacto de los aumentos sobre los hogares. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, por encima del 1,9% de junio.

La inflación acumulada en los primeros siete meses del año llegó al 19,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,8%. Meaños destacó que el dato implica una interrupción en la tendencia descendente observada desde marzo, cuando la inflación había alcanzado el 3,4%: "Desde allí había comenzado un descenso que en este caso se interrumpe, ya que del 1,9 de junio volvió a cruzar el 2 y quedó en 2,1 por ciento", explicó. El periodista sostuvo además que el dato debe analizarse dentro de una tendencia más amplia: "Hay una película donde contamos lo que contamos, hubo un pico, se salió de ese pico, pero la inflación parece estacionada alrededor de ese 2 por ciento".

Recreación, turismo y servicios, entre los principales aumentos

Los mayores incrementos de julio se concentraron en algunos rubros vinculados con el turismo y las vacaciones de invierno. Recreación y cultura registró una suba del 5%, mientras que restaurantes y hoteles aumentaron 2,8%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meaños señaló que estos números también reflejan un fenómeno que ya se había observado en la Ciudad de Buenos Aires. "En Buenos Aires la inflación fue de 2,9 por ciento, bastante más alta y con un empuje muy fuerte con todo lo relacionado con el turismo, con las vacaciones de invierno", explicó.

A nivel nacional, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles subieron 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2%. Salud avanzó 2,5% y comunicación 2,4%.

Una inflación que no logra perforar el 2%

El comportamiento de los precios de los servicios continúa siendo uno de los elementos centrales de la dinámica inflacionaria. Transporte y educación, en tanto, registraron aumentos del 1,9%.

El dato de julio plantea así un desafío para el Gobierno, que deberá explicar por qué la inflación volvió a superar el 2% después de haber marcado 1,9% el mes anterior. Meaños advirtió sobre la tendencia más amplia: "La inflación interanual sigue rondando ese número, no puede perforar el nivel del 30 por ciento".