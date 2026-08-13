Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para superar el umbral de indigencia, en tanto, el mismo hogar requirió $708.016 mensuales.

La inflación de julio escaló a 2,1% en julio, según el INDEC

El dato mostró que el costo de las necesidades básicas volvió a avanzar por encima de la inflación general. La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó 2,2% mensual, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para establecer el límite de la indigencia, se encareció 2,6%. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,1%.

De esta manera, la canasta alimentaria avanzó medio punto porcentual por encima de la inflación de julio, mientras que la CBT la superó por una décima.

Frente a junio, cuando una familia de cuatro integrantes había requerido $1.531.473 para no ser pobre y $689.853 para no ser indigente, el piso de ingresos aumentó en torno a $33.200 y $18.200, respectivamente.

La canasta alimentaria volvió a subir más que el promedio

La diferencia también se observa al analizar lo ocurrido desde comienzos del año. En los primeros siete meses de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 20,1%, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 19,6%. En ese mismo período, la inflación general acumuló 19,3%.

En la comparación interanual, la brecha es todavía mayor. La CBA aumentó 37,4% respecto de julio de 2025, mientras que la CBT registró un incremento del 36,1%. Ambos indicadores quedaron por encima del 33,8% interanual registrado por el IPC.

La CBA contempla únicamente los bienes alimentarios necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos y su valor determina la denominada línea de indigencia. La CBT amplía ese cálculo al incorporar bienes y servicios no alimentarios, como indumentaria, transporte, educación y salud, y funciona como referencia para establecer la línea de pobreza.

Cuánto necesitó cada familia para no ser pobre en julio

El INDEC también presentó diferentes ejemplos de hogares para mostrar cómo varía el ingreso necesario de acuerdo con la cantidad, edad y sexo de sus integrantes.

Un hogar de tres personas, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, necesitó $1.245.696 para superar la línea de pobreza y $563.663 para no ser indigente.

Para una familia de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de seis y ocho años, la CBT llegó a $1.564.716, mientras que la canasta alimentaria se ubicó en $708.016.

En tanto, un hogar de cinco integrantes, conformado por una pareja de 30 años y tres hijos de uno, tres y cinco años, requirió $1.645.737 mensuales para mantenerse por encima de la línea de pobreza.

Los nuevos valores se conocieron el mismo día en que el organismo estadístico informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una aceleración frente al 1,9% registrado en junio. Así, el IPC acumuló un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 33,8% en los últimos doce meses.

FN