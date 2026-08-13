La inflación de julio escaló a 2,1% en julio, según el INDEC

La inflación de julio se ubicó en 2,1%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera se interrumpió la racha de caída del nivel de inflación que se había registrado en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

En los primeros siete meses, acumula un incremento de 19,3%, mientras que la inflación interanual.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que Recreación y Cultura (5,0%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%) fueron las dos divisiones con las mayores subas mensuales, donde se incluyen Paquetes turísticos, Servicios culturales y Servicios de alojamiento, "que presentan una importante estacionalidad en esta época del año".

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Además, el Palacio de Hacienda destacó que "la división Prendas de vestir y calzado registró en el mes una baja de 1,3%, la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017. La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado".

En cuanto a las categorías, "los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Le siguieron Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad", informó el INDEC.

La división con mayor incidencia en las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales. En la región Cuyo, la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

Números bajo análisis

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics comentó que el dato inflación de julio "vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por 'Recreación y Cultura' (efecto vacaciones de invierno)".

El economista agregó que, "la aceleración no fue exclusivamente estacional: la inflación núcleo también subió levemente, hasta 1,8% mensual".

Por su parte, desde el CEPEC señalaron que "a pesar del rebote de julio, la inflación núcleo todavía se encuentra por debajo del 2%. Si no aparecen nuevos shocks, podría volver a ubicarse por debajo de ese nivel en agosto, manteniendo la tendencia descendente, aunque probablemente con un camino irregular".

Y añadieron: "En términos económicos y políticos, el 2,1% no representa un quiebre del proceso de desinflación, pero sí recuerda que alcanzar una inflación persistentemente baja será un proceso gradual. Para el Gobierno, sostener la núcleo debajo del 2% será clave para consolidar las expectativas y darle credibilidad al programa económico".

En relación con los mercados, Sergio González, head de asset management en Cohen Aliados Financieros comentó que "la reacción de los activos fue acotada: no observamos movimientos relevantes en la curva de pesos ni en los precios de los instrumentos indexados, lo que confirma que el dato ya estaba incorporado en las cotizaciones previas a la publicación. La ausencia de sorpresa evita, por ahora, una recalibración de expectativas en el tramo corto".

Según González, el mercado continúa descontando un sendero de desinflación para los próximos meses: "Los precios relativos entre instrumentos a tasa fija e instrumentos CER siguen reflejando una inflación implícita descendente en los próximos trimestres, sin que el dato de julio haya modificado de forma material esa estructura. En otras palabras, la compresión esperada en los breakevens se mantiene, y la curva sigue arbitrada bajo el supuesto de una convergencia gradual de la nominalidad".

