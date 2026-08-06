Día del Niño 2026: los supermercados activan ofertas para comprar regalos con descuento

El próximo domingo 16 de agosto llega el Día del Niño en Argentina, por lo que las cadenas de supermercados comenzaron a ofrecer distintas promociones para comprar los regalos a menor costo. Tanto Coto como Carrefour cuentan con descuentos exclusivos en juguetes e indumentaria para niños.

Por otro lado, las entidades financieras también otorgarán descuentos exclusivos a sus clientes. Por ejemplo, a partir del 7 de agosto Banco Nación ofrecerá 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+, su Marketplace oficial. Luego, a partir del 10 de este mes, también contarán con un 25% de descuento y 9 cuotas sin interés.

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Juguetes y rodados: cuotas sin interés y descuentos para el Día del Niño

Para la categoría de juguetes, Carrefour dispuso una promoción central de 3 cuotas sin interés sin tope para compras a partir de un monto mínimo de $15.000. Este beneficio aplica con tarjetas de crédito Visa, Cabal, Argencard y la tarjeta propia Mi Carrefour Crédito, abarcando desde juegos didácticos y figuras hasta muñecos de licencias populares como Toy Story, Stitch o Paw Patrol.

Tanto Coto como Carrefour cuentan con descuentos exclusivos en juguetes e indumentaria para niños.

Adicionalmente, en el rubro de rodados y artículos de exterior, como bicicletas infantiles, de paseo y trampolines con red protectora, Carrefour ofrece planes especiales de financiación ampliada de hasta 12 cuotas fijas o sin interés con rebajas aplicadas.

En el caso de Coto, la estrategia para juguetes combina descuentos directos del 30% en compras exclusivas por la plataforma web con facilidades de pago en 1 y 3 cuotas sin interés mediante alianzas bancarias. Estas promociones incluyen sets de encastre, artículos deportivos alusivos al Mundial 2026, kits de protección infantil y juegos luminosos.

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Indumentaria y calzado: porcentajes de descuento y facilidades de pago

En el sector de indumentaria y calzado, Carrefour enfoca sus promociones en la marca propia Tex mediante rebajas directas de gran alcance en prendas de abrigo para niños y jóvenes. Las promociones de la cadena contemplan descuentos directos que van desde el 25% hasta el 70% en chaquetas puffer, chalecos, calzas estampadas, buzos oversize y batas.

Además, para compras en indumentaria y licencias infantiles como Mickey, Cars o Spiderman que superen un monto mínimo de compra, la cadena habilita la opción de pago en 3 cuotas sin interés.

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Por su parte, Coto despliega beneficios especiales en indumentaria, calzado unisex y accesorios de abrigo con descuentos que alcanzan el 30% y 40%. Están orientadas a zapatillas combinadas de vestir de la línea Top Design y accesorios invernales de punto, facilitando el acceso a prendas de temporada con precios promocionales.

JSM / EM