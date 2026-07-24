Con el Día del Niño cada vez más cerca, la agenda cultural cuenta con distintas obras de teatro y películas en el cine que pueden disfrutar tanto adultos como los más chicos del hogar. Entre ellas se encuentran algunos de los estrenos más esperados, ya sean secuelas de sagas inolvidables o espectáculos adaptados de películas icónicas.

Las salidas al cine y al teatro son la oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia y mantenerse alejados de las pantallas. En una época en la que la tecnología se convirtió en el principal entretenimiento y distracción de las infancias, es fundamental priorizar y preservar el tiempo de calidad entre padres e hijos.

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Día del Niño: cartelera del cine infantil

Actualmente, en la cartelera de los cines destacan 3 películas muy esperadas por el público infantil. En primer lugar se encuentra “Toy Story 5”, que marcó el regreso del comisario Woody, Buzz Lightyear, la vaquera Jessie y todos sus amigos. En esta entrega, los juguetes encontrarán un nuevo desafío para ayudar a su dueña, Bonnie: la tecnología.

"Toy Story 5" se estrenó en cines el pasado 18 de junio

Además, recientemente se estrenó la versión live-action de “Moana”, una de las últimas princesas Disney. Por otro lado, otra secuela que se encuentra en los cines es “Minions & Monstruos”, que relata nuevas aventuras de los pequeños personajes amarillos, quienes buscan monstruos reales para que protagonicen sus películas, pero les traerán muchos más problemas de los que esperan.

Aunque esas películas ya llevan tiempo en cartelera, el próximo miércoles 29 de julio se estrenará “Spiderman: Brand New Day”, la esperada continuación de la saga protagonizada por Tom Holland. En esta entrega, Peter Parker deberá lidiar con las presiones de ser un héroe y los nuevos cambios físicos que amenazan su vida mientras combate el crimen en Nueva York.

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Las obras de teatro más destacadas para los chicos

El teatro comercial también ofrece una gran variedad de espectáculos dirigidos a los más pequeños de la casa. Por ejemplo, hasta el 2 de agosto se podrá disfrutar del musical de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” en el Teatro Gran Rex, mientras que “Anastasia: El Musical” estará en el Teatro Astral hasta el 9 del mismo mes.

"Charlie y la Fábrica de Chocolate: El Musical" tiene funciones en el Teatro Gran Rex hasta el 2 de agosto.

En paralelo, “Annie” cuenta con funciones en el Teatro Broadway hasta el 16 de agosto, mientras que “Disney On Ice” estará en el Movistar Arena hasta el 30 de julio. Por otra parte, en Paseo La Plaza se podrá observar una gran cantidad de obras para niños, como “Anilú y el Cofre Mágico”, “¡A Navegar Piratas!”, “Academia de Magia para Hechiceros”, entre otras.

JSM/ff