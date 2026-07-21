Del universo Minecraft al Teatro Colón: seis salidas para aprovechar las vacaciones de invierno

Lewis Carroll será uno de los grandes protagonistas de estas vacaciones de invierno con dos propuestas muy diferentes: un recorrido inmersivo al aire libre en el Jardín Botánico y el estreno del ballet Alicia en el país de las maravillas en el Teatro Colón. Junto al fenómeno Minecraft Experience, la agenda se completa con música, arte y actividades gratuitas para toda la familia.

Minecraft Experience: la aventura continúa en vacaciones de invierno

Tras vender más de 100.000 entradas, Minecraft Experience: Moonlight Trail amplió funciones para las vacaciones de invierno. La experiencia inmersiva nocturna, inspirada en el universo del videojuego más popular del mundo, convirtió a Ciudad Universitaria en uno de los grandes atractivos de la temporada.

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Minecraft Experience: Moonlight Trail combina tecnología de punta con los paisajes más icónicos del juego, los visitantes podrán recorrer ocho biomas reales: desde misteriosas ruinas antiguas y coloridos bosques de cerezos, hasta cuevas luminosas que parecen sacadas del monitor.

La aventura comienza en El Campamento, donde los jugadores se reúnen y aprenden sobre la leyenda del antiguo faro. Desde allí, recorrerán ocho biomas interactivos inspirados en Minecraft, donde fabricarán herramientas, encontrarán mobs icónicos y trabajarán juntos para reunir los recursos necesarios para el viaje que tienen por delante. La experiencia culmina en un enfrentamiento final épico donde los jugadores deben defender y restaurar el faro antes de celebrar la victoria en La Aldea.

Como recuerdo de esta aventura, cada participante recibirá una capa digital exclusiva de edición limitada inspirada en Moonlight Trail.

Minecraft Experience se realiza en Ciudad Universitaria con entradas desde $49.000 que pueden adquirirse a través de ticketek.com.ar. Los clientes de Banco Santander cuentan con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Maravillosa Alicia

Maravillosa Alicia suma nuevos cupos y funciones para las vacaciones de invierno convirtiéndose como uno de los grandes fenómenos familiares y culturales de la temporada en Buenos Aires.

Cuando cae la noche, el Jardín Botánico Carlos Thays se transforma en el universo fantástico imaginado por Lewis Carroll. "Maravillosa Alicia" propone un recorrido inmersivo entre instalaciones lumínicas, escenografías monumentales y tecnología interactiva que convierte al público en protagonista de la historia.

Con doce instalaciones creadas especialmente para convivir con la naturaleza viva del jardín, la propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno único en Buenos Aires.

Maravillosa Alicia fue diseñada integralmente en sintonía con el Jardín Botánico Carlos Thays, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, ubicado en el corazón de Palermo. Toda la iluminación es LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica. Las estructuras son autoportantes: sin excavación, sin fijaciones al suelo y sin plásticos de un solo uso. Al retirarse, el jardín queda exactamente igual.

Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll —el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez— se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia.

Las entradas se encuentran a la venta en MundoTicket.com y los clientes Galicia Visa cuentan con 3 cuotas sin interés.

MUNTREF presenta su agenda de arte y música para las vacaciones de invierno

Para quienes buscan actividades gratuitas, MUNTREF preparó una programación especial que cruza música, literatura y artes visuales en sus sedes de Puerto Madero y Caseros. Los talleres, conciertos y recorridos participativos están pensados para que chicos y adultos exploren el museo de manera conjunta.

En MUNTREF Hotel de Inmigrantes (Avenida Antártida Argentina s/n, entre Buquebus y Migraciones. Puerto Madero), la Fundación Walsh-Facio cedió cuentos y collage de canciones de María Elena Walsh, que formarán parte del Taller de lectura y arte para familias, en la que participarán chicos a partir de los 5 años. Las actividades serán a las 15.30 el 4,5,11, 12, 19,22,26, 29 y 31 de julio. Además se preparan las siguientes actividades:

23 de julio. Jorge Don y la infancia: el bolero intervenido con dibujos por La Montaña Museo-taller. A las 14 h.

24 de julio. Taller de exploración sonora, arte y tecnología. A las 15, con haikus y lápices sonoros se creará una partitura sonora colectiva.

25 de julio y 2 de agosto. Continúan las actividades para habitar el museo. La primera incluye música y lectura y la segunda la activación sonora de la obra de Carlos Amorales, en la que participan los niños y adultos junto a Las Primor, colectivo de mujeres músicas. 15 horas.

En el Museo de Artes Visuales, (Valentín Gómez 4838, Caseros, provincia de Buenos Aires), de lunes a sábado de 10 a 18 el público podrá disfrutar de dos exposiciones: "Lo que toca la mirada", que presenta una cuidada selección de obras de la colección del museo, e "Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo", una muestra de videos, ambas bajo la curaduría de Diana Wechsler. Además, durante las vacaciones de invierno se activará el programa "Arte en Vacaciones", el cual ofrecerá diversos talleres interactivos para toda la familia.

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El sábado 25 de julio habrá visitas participativas para adultos a las 15.30 y a las 16, visitas con taller para toda la familia y el sábado 1 de agosto a las 16 se presentará la actividad especial "Jorge Donn y la infancia: el bolero intervenido".

Juli Castro se incorpora a Fuerza Bruta

Fuerza Bruta continúa renovando su temporada en Buenos Aires y durante las vacaciones de invierno sumará una invitada especial. Juli Castro participará de las funciones del 28 y 29 de julio, incorporándose a una puesta que sigue reinventándose con nuevos artistas y escenas.

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Su participación se suma a la permanente evolución que caracteriza a Fuerza Bruta. Cada función incorpora nuevas intervenciones, invitados especiales y momentos únicos que mantienen viva una experiencia que se reinventa constantemente.

Música, vuelo, agua, adrenalina y emoción vuelven a encontrarse en una propuesta inmersiva que ya conquistó escenarios de Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, y que hoy vuelve a convertir a Buenos Aires en el epicentro de una experiencia reconocida en todo el mundo.

Lunes 27 de julio en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131 - CABA). Puertas 19 h, show de 20 a 22 h.



La bomba del tiempo ATP

Durante las vacaciones de invierno, La Bomba de Tiempo abrirá su ritual a públicos de todas las edades el lunes 27 de julio en Ciudad Cultural Konex. Será la misma experiencia que cada semana reúne a miles de personas alrededor de la improvisación, la percusión en vivo y el baile colectivo, pero accesible a todo público.

Cada presentación será, como siempre, irrepetible. La música nace y se construye en tiempo real, guiada por un lenguaje de señas, un sistema que convierte al escenario en una maquinaria rítmica en permanente movimiento y al público en parte esencial de esa energía compartida.

En este 2026, mientras celebra sus 20 años de historia, el grupo sigue sosteniendo ese espacio que ya forma parte del mapa cultural de Buenos Aires: un lugar donde cada lunes puede ser distinto y donde siempre hay algo inesperado por suceder.

Además del show principal de La Bomba, cada edición suma la participación de artistas invitados que se incorporan a compartir parte de la noche, generando cruces musicales únicos y ampliando aún más el carácter irrepetible de cada presentación. A lo largo de estos años, más de 1300 invitados formaron parte de esta historia colectiva, enriqueciendo una experiencia que se reinventa constantemente.

La Bomba ha participado en importantes festivales del mundo y compartió escenario con artistas como Coldplay, Calle 13, Jorge Drexler, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, Natalia Lafourcade, Emir Kusturica, Duki y WOS, entre muchos otros.

Alicia en el país de las maravillas en el Colón

El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Julio Bocca protagoniza el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas. El ballet en dos actos de Christopher Wheeldon con música de Joby Talbot, está inspirado en la novela victoriana Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll.

La obra se estrenó el 28 de febrero de 2011 en la Royal Opera House de Londres y llegó al Teatro Colón con la producción del Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet, y dirección musical de David Briskin al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El montaje estará a cargo de los maestros repositores Jason Fowler, Dustin Layton y Jillian Vanstone. El guion y dramaturgia es de Nicholas Wright.

Esta semana repite el miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 a las 20 y domingo 26 a las 17.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

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