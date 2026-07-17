Feria del Libro Infantil 2026: más de 70 stands, promociones y espectáculos en vacaciones de invierno

El pasado sábado 11 de julio inició una nueva edición de la Feria del Libro Infantil 2026, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, su sede original. Sin embargo, hoy, viernes 17 de julio se realizará el acto inaugural, que estará a cargo de la autora e ilustradora argentina Isol.

La 34° edición del evento llega con diversas novedades, además del cambio de establecimiento. A diferencia de años anteriores, en los que también se incluía a la literatura juvenil, las autoridades decidieron separar las categorías y organizar dos ferias distintas, específicas para cada rango etario.

Asimismo, este año se mantendrá el programa de chequelibros, una iniciativa que se incorporó en la última edición de la Feria del Libro. Los chicos que ingresen con su delegación escolar recibirán un “cheque” de $10.000 que podrán canjear por un ejemplar en cualquiera de los stands adheridos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los imperdibles de la Feria del Libro Infantil: recomendaciones para todas las edades

Feria del Libro Infantil de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Los estudiantes que ingresen a la Feria del Libro con su delegación escolar recibirán un chequelibro de $10.000.

El acto inaugural se llevará a cabo en el mismo Centro de Convenciones a las 18:00, luego del cierre de la jornada estimado para las 17:00. Estará encabezado por Isol, autora e ilustradora argentina que ganó el Premio Memorial Astrid Lindgren (ALMA) en 2013.

La entrada a la Feria del Libro Infantil es gratuita. El nuevo predio tiene 3000 metros cuadrados de exposición, más de 70 stands y dos plazas con espectáculos permanentes. Además, el 31 de julio se llevarán a cabo allí los Premios Pregonero, que reconocen el trabajo de la industria literaria.

Feria del Libro en Corrientes: horarios y actividades en el predio de La Unidad

Quién es Isol, la ilustradora encargada de inaugurar la Feria del Libro Infantil.

Marisol Misenta, conocida popularmente como Isol, es una ilustradora y escritora que cuenta con un total de 26 títulos publicados. Se especializa en la comunicación de diálogo entre imágenes y texto, y ofrece una mirada de curiosidad y extrañeza frente a lo cotidiano con sus dibujos.

Isol se encargará de dar el discurso inaugural de la Feria del Libro Infantil.

La autora no solo realiza ilustraciones para sus propios proyectos, sino que tuvo la posibilidad de dibujar para otros escritores, como Paul Auster, Jorge Luján, Julio Cortázar y Federico García Lorca. Además, su libro “Petit, el monstruo” inspiró la serie animada “Petit”, emitida por Paka Paka, Señal Colombia y TV.

JSM / ds