Los imperdibles de la Feria del Libro Infantil: recomendaciones para todas las edades

La Feria del Libro Infantil y Juvenil inaugura una nueva etapa con su regreso al Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), el espacio que albergó sus primeras ediciones. Del 11 de julio al 2 de agosto, el encuentro ofrecerá más de 3.000 metros cuadrados de exposición, más de 70 stands y una programación pensada para que chicos, familias y docentes encuentren en los libros un punto de partida para jugar, imaginar y aprender.

En ese recorrido, entre los catálogos de las editoriales independientes Perfil destaca opciones atractivas para quienes buscan literatura infantil de calidad, con una fuerte apuesta por la ilustración, la experimentación y el cuidado editorial.



La silla y el gato, con texto de Nicolás Schuff e ilustrado por Pablo Picyk

En la vidriera de una mueblería hay una silla que se siente sola. Una mañana entabla amistad con un gato. ¿Para qué sirve tener patas? ¿Cuántos pasos entran en un día? ¿Hasta dónde nos llevan nuestros sueños? Una historia donde la fantasía, el humor y la poesía se unen para reencantar el mundo cotidiano.

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Nicolás Schuff, entre otros títulos, ha publicado: El pájaro bigote, Los equilibristas, Así queda demostrado, Mis tíos gigantes y Las interrupciones. También, preparó versiones y adaptaciones de mitos, leyendas y clásicos de la literatura. Algunos de sus libros recibieron distinciones de ALIJA IBBY y fueron traducidos al inglés, al griego y al ruso. Coordina talleres de escritura para chicos. Lleva adelante el podcast El pájaro fantasma (elpajarofantasma.wordpress.com). Vive en las afueras de Buenos Aires.

Pablo Picyk se dedica al dibujo, la pintura, el diseño gráfico y la construcción de objetos. El dibujo es la herramienta que lo acompaña toda su vida. Ilustró más de 30 libros infantiles, y publicó algunos siendo también autor del texto. Su trabajo apareció en diarios, revistas, posters, televisión, proyectos sociales y productos. Publicó y exhibió su trabajo en Argentina, Chile, Brasil, USA, Inglaterra, Italia, España, Alemania y Corea. Da talleres de arte para chicos y de dibujo e ilustración para adultos. Incursiona en la cerámica y también en el ensamble, construyendo máscaras y personajes a partir de material de descarte y elementos de la naturaleza. Junto a Darío Chapur forma 2hueso, grupo dedicado al dibujo, la pintura y la escultura.

Mi amigo astronauta, con texto de Mauro Zoladz e ilustrado por Juan Pez

Un grupo de amigos se encuentra todos los días a jugar, correr y patear la pelota. Nada del otro mundo. Hasta que una tarde llega alguien nuevo, que los llevará a los confines del universo sin salir de la plaza del barrio. Mi amigo astronauta, con texto de Mauro Zoladz e ilustraciones de Juan Pez, es una historia sobre la amistad, la imaginación y esas cosas de la infancia que, aunque ya hayan quedado atrás, nos acompañan para siempre.

Mauro Zoladz es economista y MBA pero, por esas vueltas de la vida, o de las calles, escribe. Desde 2013 asiste al taller de literatura infantil y juvenil que brinda Silvia Schujer, y en 2023 finalizó la Formación en Escritura Narrativa de Casa de Letras.

Juan Pez es un ilustrador que actualmente trabaja de manera independiente en el ámbito editorial y publicitario en proyectos que incluyan la ilustración y el diseño de personajes. Su trabajo está influenciado por la nostalgia, las teorías de conspiración modernas, la música lo-fi y la poesía.

Las puertas, con texto de Larisa Cumin e ilustrado por la artista Josefina Tai

¿Qué puede descubrir una niña curiosa del otro lado de las puertas de su nueva casa? Este libro muestra aquellos hilos invisibles de todas las cosas que echan raíz: un trabajo, un hogar, una familia.

Larisa Cumin nació en Santa Fe en 1989 y vive en Mar del Plata. Es Profesora de Letras, Magíster en Escritura Creativa y becaria de CONICET, donde investiga poesía para las infancias. Entre sus libros se destacan: Las flores del mar (Bosque energético, 2026), El magún (Rosa Iceberg, 2022), La gran avenida (Vera Cartonera, 2020) y La escapista (Club Hem, 2018). Coordina el taller de lectura “Leer a las vecinas” y dirige la colección de crónicas Quiloazas de la editorial Vera Cartonera.

Josefina Tai es artista visual e ilustradora con raíces taiwanesas. Es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su obra nace de una búsqueda personal y se traduce en narrativas visuales delicadas, donde imagen y palabra crean espacios de pausa y sensibilidad.

Cómo se te ocurre Petit, de Isol Misenta, Fernando Sálem y Bernardita Ojeda

Una invitación a descubrir el universo de un niño curioso, creativo y con mucha imaginación. La reconocida ilustradora y escritora Isol Misenta, junto a la directora audiovisual chilena, Bernardita Ojeda, y Fernando Sálem, cineasta y creador de La asombrosa Excursión de Zamba, presentan a Petit, quien emprende una aventura para comprender la realidad con la ayuda de su familia y sus amigos, generando situaciones divertidas y ocurrentes.



El infinito en un juego, de Irene Vallejo, con ilustraciones de Lucía Delavalle

Inspirada en la obra de la escritora española Irene Vallejo, El infinito en un juego propone un recorrido cronológico por las formas que encontró la humanidad para preservar las historias a lo largo del tiempo.

El Infinito en un junco es un exitoso ensayo sobre el origen del libro, publicado en 2019 por la prestigiosa autora ibérica. Traducido a más de 40 idiomas y editado en 50 países, también cuenta con una versión gráfica ilustrada. Junto a Tinkuy, ahora llega en formato naipes ilustrados por Lucía Delavalle.

El objetivo es emprender un viaje por la historia del libro y sumar la mayor cantidad de puntos mediante la incorporación de cartas de acontecimientos al trayecto. Una oportunidad para sumergirse en la historia del libro, en una aventura infinita y colectiva.

Contame Mundial, con ilustraciones de Pablo Patini

En el transcurso Mundial de Futbol 2026, Contame Mundial es una original aventura donde el juego en equipo es el verdadero protagonista

Pocos eventos a nivel global generan tanta visibilidad como la liturgia mundialista: cada cuatro años (y durante 39 días) altera rutinas y hábitos, cosechando fanáticos y detractores. En este mazo de cartas ilustrado por el diseñador gráfico, Pablo Patini, la Copa del Mundo es la excusa para crear nuevas e infinitas historias de manera grupal, con la pasión futbolera como escenario.

Como en cada entrega editorial las historias que surjan pueden contarse de manera oral, escrita y hasta dramatizada. Las dimensiones creativas son infinitas: Este juego llega en el momento justo para vivir el Mundial como nunca antes: creando nuestras propias historias.

Una feria con más espacio y actividades

La edición 2026 marca un crecimiento histórico para el encuentro. El traslado al Centro de Convenciones Buenos Aires duplica la superficie destinada a la feria y permitirá recibir a un mayor número de expositores y visitantes.

Además de la propuesta editorial, habrá espectáculos musicales, obras de teatro, talleres, narraciones y dos plazas con actividades permanentes para quienes recorran el predio durante las vacaciones de invierno.

Cinco libros para descubrir: Mercedes Sosa, Borges, Babasónicos y otras historias imprescindibles



Entre el 13 y el 17 de julio se realizarán las visitas escolares, con inscripción previa, mientras que el público general podrá recorrer la feria todos los días con entrada libre y gratuita.

"En línea con las innovaciones en las que venimos trabajando en la Fundación El Libro, estamos muy contentos de anunciar que esta nueva Feria del Libro Infantil se traslada al Centro de Convenciones. Esto nos permitirá tener más metros, más expositores, más libros y mejorar y ampliar nuestras actividades", señaló Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.

La inauguración oficial de la 34.ª edición será el 17 de julio a las 17, mientras que el 22 de julio tendrá lugar el Encuentro de Profesionales del Libro Infantil. Las 34.° Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura se desarrollarán los días 23 y 24 de julio.

Horarios

11 y 12 de julio: de 14 a 20.

13 al 17 de julio: de 9 a 17, con visitas escolares y público general.

18 de julio al 2 de agosto: de 14 a 20.



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