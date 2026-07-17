El sábado comenzó la 34° Feria del Libro Infantil, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La nueva edición cuenta con más de 70 stands y expositores, entre los que participa la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), que ofrecerá un espectáculo especial.

A diferencia de las ediciones anteriores, es la primera vez que la feria se enfoca únicamente en la literatura infantil. Normalmente, también se incluía la lectura juvenil en esta jornada, pero los directivos decidieron realizar dos eventos separados para cada rango etario.

Feria del Libro Infantil 2026: más de 70 stands, promociones y espectáculos en vacaciones de invierno

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Qué espectáculo presentará EUDEBA en la Feria del Libro Infantil

En esta edición, EUDEBA presentará el espectáculo de lectura "Viajar a otros universos" del narrador y actor Matías Haberfeld, que está basado en el libro de la misma editorial, “Los Cuentos del Chiribitil”. El evento tendrá lugar en la Plaza María Elena Walsh de la Feria del Libro Infantil el día 24 de julio a las 14.30.

En esta edición, EUDEBA presentará el espectáculo de lectura "Viajar a otros universos" del narrador y actor Matías Haberfeld, que está basado en el libro de la misma editorial, “Los Cuentos del Chiribitil”.

Por otra parte, esta también participará de la Gran Travesía, una actividad que tiene como objetivo realizar un recorrido guiado con las docentes, y mediadores de la lectura, por los distintos stands de la Feria para reconocer e investigar los libros y publicaciones que se exponen de acuerdo con distintas áreas temáticas. Organizada por la Fundación El Libro, se llevará a cabo el 24 de julio de 12 a 14 hs.

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Feria del Libro Infantil: promociones exclusivas de EUDEBA

La editorial perteneciente a la UBA también ofrece beneficios exclusivos para que sus lectores puedan ahorrar en la compra de ejemplares. Podrán acceder a un 3 x 2 en los títulos de las colecciones “Cuentos del Chiribitil”, “¿Querés Saber?, “Ciencia Joven” y "Para Animarse a Leer", mientras que los docentes también tendrán 3 cuotas sin interés y 20% de descuento.

Finalmente, así como otros stands de la feria adheridos, EUDEBA participa en un beneficio de la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI. Los usuarios de la app podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, junto con 10% extra al pagar con celular sin contacto (NFC).

JSM/MSS