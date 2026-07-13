La obra de teatro del circuito off que agota sus localidades en el Abasto: una reversión inusual de un clásico

Los clásicos lo son por su belleza artística que los hace perdurar y porque su mensaje sigue diciendo cosas en el presente, por eso las compañías de teatro adaptan una y otra vez a piezas de grandes autores. Pero este fenómeno del Abasto es especial, todos los ingredientes nombrados por separado podrían generar en el público la idea de que ese experimento no puede salir bien: La Casa de Bernarda Alba, un guión de hace casi un siglo, intérpretes hablando en un español exagerado, un drama en formato clown, música en vivo y un toque de estudio Ghibli. Sin embargo, es un éxito.

La propuesta se llama “Bernarda (la de la casa)”, ya desde el título advierte que será la obra de Federico García Lorca, pero no tan textual. En esta reversión clownesca cinco actrices clowns le ponen cuerpo y voz a los deseos, tensiones y silencios que pesan sobre las mujeres. La puesta en escena incluye música en vivo, bellísimas proyecciones de dibujos hechos con arena y un absoluto minimalismo para contrastar con las maximalistas caracterizaciones de las protagonistas.

Bernarda (la de la casa)

El toque Ghibli lo da el personaje de Bernarda, que tiene montado sobre su cabeza una especie de doble rodete gigante sobre su cabeza, semejante a uno de los dibujos del estudio japonés de animación.

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La propuesta implica un enorme desafío, cómo contar en clave de comedia una historia trágica. Pero esto se logra muy bien, porque se lleva al extremo de la exageración lo ridículo de la opresión, castigo y moralina que pesa sobre estas mujeres de principios de siglo XX. En esa operación no se le quita el peso a lo que se denuncia, por el contrario se subraya.

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Hay diálogos que incluyen coreografías, cada elemento que se incluye en escena usado como instrumento, estas actrices tienen un dominio que impactante del cuerpo y eso resulta casi hipnótico. Cada una de las mujeres presas de esa casa en la que Bernarda impuso un luto interminable y opresivo, tiene sus toque visual y actoral que la distingue y que hace estallar de risa repentina al público, un público no del todo invisible para la representación porque la cuarta pared se atraviesa en varias ocasiones.

Bernarda (la de la casa)

Las funciones son los sábados y algunos miércoles a las 20 en el Teatro AIC (Auditorio Inmaculada Concepción) en calle Humahuaca 364O, pleno Abasto. La recomendación es ir temprano porque la fila se hace larga y las más de 300 localidades se ocupan por orden de llegada. Esta cronista fue el sábado en el que la selección argentina le ganó a la suiza, por lo que el horario se adelantó. Ese hecho no implicó que hubiera menos cola o que el teatro no se llenara. Indicio clave del fenómeno.

Bernarda (la de la casa)

La obra está a cargo de cinco actrices de Compañía de Señoras que ellas mismas dirigen junto a Eleonora Valdez, una de las cinco actrices. La entrada se pagará cuando finalice la función y la modalidad es a la gorra.

"Bernarda (la de la casa)" se encuentra en el top 10 según las estadísticas de Aadet, la entidad que nuclea a salas comerciales porteñas, en cuanto al porcentaje de ocupación de sala donde comparte lugar con Charlie y la fábrica de chocolate y Billy Elliot o las propuestas que protagonizan Guillermo Francella o Moria Casán.

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Bernarda (la de la casa) se estrenó el año pasado en Espacio Aguirre en una sala de unas 100 localidades. La segunda temporada comenzó a principios de marzo y, hasta el día de hoy, agotan todas las funciones.

Ficha técnica

Actrices:

Gabriela Biebel, Silvina Chivi García, Julia Muzio, María Pastur, Eleonora Valdez

Músicos:

Guido Briscioli, Santiago Comin

Vestuario:

Primavera Amoruso

Escenografía:

Primavera Amoruso

Diseño lumínico:

Gabriela Biebel

Realización de utilería:

Eleonora Valdez

Peluca de Bernarda:

Gabriela Guastavino

Realización de máscaras:

Roberto Ordóñez

Visuales en arena:

Alejandro Bustos

Asistencia de dirección:

Macarena Russo

Producción general:

Macarena Russo, Eleonora Valdez

Diseño y redes:

Martín Albarracín

Composición Musical:

Tomás Rodríguez

Dirección:

Compañía De Señoras, Eleonora Valdez



RB/fl