Teatro para toda la familia y todos los bolsillos

Llegan las vacaciones de invierno y se piensa en cómo distraer a los más pequeños y cuánto costará la salida. Hay algunos tanques como es habitual en la cartelera porteña. Uno de ellos es la llegada de Disney On Ice con su nuevo espectáculo ¡Festejemos en Familia! desde el 17 de julio en el Movistar Arena. Las piruetas sobre el hielo de los emblemáticos personajes como Frozen y Encanto más la presentación por primera vez de Stitch costará desde $28.000 hasta $70.000 y las VIP $120.000.

Los espectáculos argentinos aunque con el recuerdo de las películas presentan sus versiones. Se puede ver Annie con Lizy Tagliani. Miguel Ángel Rodríguez y Julia Nair Calvo en los papeles protagónicos desde $55.000 hasta $75.000 en el Broadway. Charlie y la fábrica de chocolate con Rada en el Gran Rex desde $30.000 hasta $88.000. En el teatro de enfrente, en el Opera se presenta Billy Elliot con música en vivo y precios que van desde $39.000 hasta $90.000 y el otro musical que cuenta con orquesta en vivo es Anastasia con Minerva Casero en el Astral desde $30.000 hasta $70.000.

FELICIDADES. Al grupo Pim Pau integrado por Cássio Carvalho, Eva Harvez y Lucho Milocco se lo podrá ver en el teatro Politeama con su espectáculo Fiesta desde el 23 hasta el 1 de agosto inclusive, siempre a las 16 horas. Son los creadores quienes definen este último estreno: “Es un espectáculo lúdico y vibrante donde se prioriza la interacción, la participación creativa, el movimiento y el vínculo con el público. Una gran impronta sonora, llena de ritmo, movimiento, alegría y calidad musical. Junto a una gran banda en vivo, invitan a las familias a bailar y cantar sus juegos corporales y coreografías. Una auténtica gran fiesta Pim Pau atravesada por ritmos brasileños y latinos. Un encuentro dinámico entre la música, la danza y el humor donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo, instrumento”.

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Como todos los años la Fundación Konex acerca clásicos a los más pequeños. Será esta vez La Flauta Mágica, con una puesta que entrecruza ópera y circo, sobre la creación de Mozart. Irá los sábados 18 y 25 de julio y 1 de agosto, los jueves 23 y 30 de julio y domingo 26 de julio. Se sumará la versión renovada del clásico ballet de Tchaikovsky: La Bella Durmiente, con funciones los domingos 19 y 26 de julio, viernes 24 y 31 de julio y los sábados 25 y 1 de agosto. Todos a las 15.30 horas y con plateas desde $35.000 hasta $40.000.

El complejo teatral La Plaza siempre presenta una variedad de espectáculos para estas fechas y suma también actividades gratuitas. Entre lo que se podrá ver están KI, el lugar de las criaturas por la Kompañía Romanelli desde el miércoles 22 al sábado 1 de agosto a las 15 horas y Magia Mash Up - Nuevas ilusiones desde el lunes 20 hasta el viernes 31 a las 17 horas. Ambas propuestas se dan en la Sala Pablo Neruda con precios desde $33.000 hasta $35.000.

LO OFICIAL. De los dos teatros oficiales es el Complejo Teatral de Buenos Aires quien ofrece precios más económicos además de una variedad de propuestas en sus distintos espacios. Un estreno esperado es el de Manuelita, mi casa es el mundo escrito y dirigido por Chacho Garabal, quien se basó en Manuelita ¿dónde vas? de María Elena Walsh. Anticipa: “La elección de Manuelita como protagonista nace de su fuerza simbólica dentro del universo de María Elena Walsh. Es un personaje profundamente popular y querido, pero también es mucho más que una tortuga que viaja a París: es alguien que emprende un camino de transformación, de búsqueda personal y de regreso a su propia identidad. Desde ese lugar quisimos traer a Manuelita como representante de una búsqueda más vigente y también más revolucionaria. En esta historia, Manuelita no parte por amor ni por el deseo de embellecerse. Parte porque siente que hay un mundo más allá de lo que conoce”. En el elenco están: Loli Basualdo, Mavi Colombo, Mora Botto, Malena Bruzzo, Andrea Mango, Joel Alonso Quirico, Mariano Mazzei, Damián Iglesias y Cristián Centurión. La música original y dirección musical es de Lolo Micucci y el diseño de escenografía de Marcelo Valiente. Las funciones serán entre el 18 de julio y el 2 de agosto, de martes a domingos, 15 horas, con plateas a $15.000 en el teatro Regio (Avda. Córdoba 6056).

También se presentará el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín con dos espectáculos, ambos a $15.000. El gran circo, clásico de Ariel Bufano, con dirección de Adelaida Mangani y como directora ayudante Ariadna Bufano entre el 18 de julio y el 2 de agosto, martes a domingos, 15 horas en el Cine-Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765). Se sumará Remigio Veriales, un carpincho escrita y dirigida por Pablo Gorlero, en las mismas fechas y en el mismo horario pero en el teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715).

DANZA. Se estrenará un espectáculo de danza: Seres que bailan de Laura Falcoff desde el martes 21 de julio hasta el domingo 2 de agosto a las 16 horas en sala Cunill Cabanellas del San Martín con entradas a $15.000. Como teatro musical vuelve Benito de La Boca con Roberto Peloni, desde el 18 de julio al 2 de agosto, de miércoles a viernes a las 14 horas, sábados y domingos, 15 horas. Plateas $ 18.000, pulman $ 12.000, en el teatro de la Ribera (Avda. Don Pedro de Mendoza 1821).

El teatro Nacional Cervantes estrenará dos espectáculos. El mago de Oz de Marisé Monteiro basado en El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, con música original de Ángel Mahler y Martín Bianchedi, dirección musical de Damián Mahler y dirección general de Sebastián Irigo. Es la autora Marisé Monteiro quien reflexiona sobre esta propuesta: “El mensaje de El Mago de Oz es universal porque refleja algunas de las emociones humanas más genuinas. Habla del valor de la amistad, de la solidaridad, del trabajo en equipo y de la resiliencia, a la vez que nos demuestra que muchas de las cosas que buscamos no están afuera, sino en nosotros mismos, y que vale la pena perseverar hasta encontrarlas. Pero en el mundo de hoy, donde a veces pareciera que solo importan los resultados inmediatos y el esfuerzo y el mérito quedan relegados a un segundo plano, este mensaje, no solo sigue vigente, sino que cobra un significado conmovedor y más profundo. La reposición de esta obra escrita hace casi cuarenta años tiene un valor muy especial para mí, porque marcó un momento decisivo en mis comienzos como autora y también en la historia del teatro musical infantil de nuestro país, que por entonces, empezaba a transformarse en un género capaz de competir con las grandes producciones destinadas al público adulto”. Durante las vacaciones de invierno irá desde el 16 de julio al 2 de agosto de miércoles a domingo a las 15 horas y luego se mantendrá solo sábados y domingos. Los precios van desde $20.000 hasta $35.000. En el elenco están Albana Fuentes, Leo Trento, Emiliano Larea, Claudio Martínez Bel, Vanesa Butera, Luis Longhi, Azul Cabrera, Delfina García Escudero, Agustín Morcillo, Agustín Pérez Costa, Nico Repetto, Leo Robaglio, Giuliana Tagliamonte y Fiorella Tucci Hiriart. Hay que subrayar que habrá orquesta en vivo acompañando las canciones. Se sumará como espectáculo invitado también en la sala María Guerrero del Cervantes: Alberdi, el musical con idea, libro, letra y música de Pablo Flores Torres, más la dirección de Sergio Lombardo hará funciones de jueves a domingo a las 20 horas, con los mismos precios, desde $20.000 hasta $35.000 y está recomendada para mayores de catorce años, buscando conquistar al público adolescente.