La creatividad como futuro y posibilidad

Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de Suiza aparecían casi siempre las mismas imágenes: montañas nevadas, relojes, chocolate, bancos. Era un imaginario construido alrededor de la tradición y la estabilidad. Sin embargo, desde hace más de una década el país ocupa otro lugar mucho menos visible, pero de enorme influencia: el de uno de los principales polos mundiales de innovación. Ese liderazgo no se explica únicamente por el desarrollo científico o tecnológico. También alcanza a la educación, las industrias culturales, el diseño y las formas en que distintas disciplinas dialogan entre sí para producir conocimiento. Ese modelo es el que inspira Suiza Pop, el encuentro organizado por la Embajada de Suiza en Argentina junto a Présence Suisse (PRS), que entre el 22 y el 26 de julio celebrará su segunda edición con una programación gratuita dedicada a la animación, el cine, la realidad virtual, los videojuegos, el arte contemporáneo y el vínculo entre creación artística e investigación científica.

Más que un festival temático, Suiza Pop propone un recorrido por algunas de las preguntas que atraviesan hoy la cultura internacional. ¿Qué sucede cuando un artista trabaja junto a físicos de partículas? ¿Cómo modifica la realidad virtual las formas de producir música o imágenes? ¿Qué lugar ocupan hoy los videojuegos dentro de la creación contemporánea? ¿Puede la ciencia convertirse en un motor para la imaginación artística? Son interrogantes que hace pocos años parecían futuristas y que hoy forman parte de la agenda de museos, universidades y centros culturales de todo el mundo.

UN FESTIVAL EN EXPANSIÓN. La primera edición había puesto el foco principalmente en la animación y el universo infantil. El crecimiento de la propuesta permitió mutar considerablemente su alcance. Durante cinco días, el Palacio Libertad será la sede principal de un programa que reunirá más de quince proyecciones, una decena de talleres gratuitos, conferencias, experiencias inmersivas, encuentros profesionales y actividades para todas las edades. El crecimiento también será territorial. Además del Palacio Libertad, el Centro Cultural Recoleta y la Alianza Francesa, Suiza Pop llegará por primera vez a otras ciudades con actividades en Cine York (Vicente López), la Casa del Bicentenario de Colón, Nave UNCUYO de Mendoza y el Centro Cultural Cine Lumière de Rosario. La decisión responde a una lógica cada vez más frecuente entre los grandes festivales internacionales: construir redes entre instituciones antes que concentrar toda la programación en una única sede.

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CUANDO EL ARTE ENTRA EN EL LABORATORIO. Uno de los aspectos más interesantes del festival es la importancia otorgada al diálogo entre arte y ciencia. Durante los últimos años, numerosas instituciones europeas comenzaron a incorporar artistas dentro de laboratorios e institutos de investigación, convencidas de que la creación también puede generar nuevas formas de conocimiento. Ese espíritu estará representado por Giulia Bini, directora de Arts at CERN, el programa artístico del mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Su visita incluirá la presentación de Connect Argentina, iniciativa desarrollada junto a Pro Helvetia y Presente Continuo que impulsa residencias entre artistas y científicos. Participarán también la artista suiza Céline Manz, residente entre el CERN y el Observatorio Pierre Auger de Mendoza, y el argentino Juan Sorrentino, cuyas investigaciones exploran las relaciones entre sonido, territorio y percepción. La propuesta pone en evidencia un cambio profundo: el arte ya no aparece únicamente como una herramienta para divulgar la ciencia, sino como una forma de pensarla desde nuevas perspectivas.

CREAR DENTRO DE LA REALIDAD VIRTUAL. Otro de los invitados destacados será Gad Baruch Hinkis, fundador del estudio suizo PatchXR, responsable de PatchWorld, una de las plataformas más innovadoras para la creación musical y audiovisual en realidad virtual. El festival abrirá con una performance realizada íntegramente mediante esa tecnología y continuará con un taller donde el público podrá experimentar cómo componer música, diseñar instrumentos virtuales y desarrollar experiencias inmersivas sin conocimientos previos de programación. En un momento en que la inteligencia artificial y las tecnologías XR modifican los procesos creativos, Suiza Pop elige mostrar estas herramientas desde un lugar artístico antes que comercial, poniendo el acento en las posibilidades expresivas que ofrecen.

LA ANIMACION COMO CAMPO CREATIVO. La animación constituye uno de los grandes ejes del festival y uno de los campos donde Suiza ha construido una identidad internacional propia. Alejada tanto del modelo industrial estadounidense como del anime japonés, la producción suiza se caracteriza por una fuerte impronta autoral que combina documental, experimentación visual, stop motion, collage y técnicas digitales. Entre los invitados sobresalen Anja Kofmel y Frances McStea, fundadoras de Asako Film, uno de los estudios más interesantes de la nueva animación europea. Además de presentar el largometraje Chris the Swiss, la programación incluirá un foco dedicado al estudio con una selección de cortometrajes curada por sus propias realizadoras, ofreciendo un panorama de algunas de las voces más innovadoras de la animación suiza contemporánea. Las cineastas participarán además de encuentros abiertos donde compartirán su experiencia en el desarrollo de proyectos independientes, los procesos de producción y los desafíos de sostener un estudio de animación de autor dentro del mercado internacional. La programación se completa con una retrospectiva dedicada al pionero Robi Engler, referente de la animación experimental suiza; la proyección de Mary Anning, de Marcel Barelli, inspirada en la vida de la paleontóloga británica; programas especialmente pensados para las infancias y una selección de cortometrajes contemporáneos destinados al público adulto, donde conviven ensayo documental, humor negro, ciencia ficción y experimentación audiovisual.

APRENDER CREANDO. Los talleres constituyen otro de los pilares del festival. Habrá propuestas de creación de videojuegos junto a la Escuela Da Vinci, laboratorios de realidad virtual desarrollados por la Universidad Nacional de San Martín, un workshop de creación musical en XR con Gad Baruch Hinkis, un laboratorio sonoro coordinado por Sebastián Verea, un taller de cuentos ilustrados con Daniela Arias y actividades de animación encabezadas por Anja Kofmel y Frances McStea. Más que actividades recreativas, estos espacios buscan acercar al público herramientas utilizadas actualmente en las industrias creativas, promoviendo una experiencia participativa donde la tecnología se convierte en un medio para crear antes que en un fin en sí mismo. A ello se suma una sala permanente de experiencias inmersivas en el Palacio Libertad y una programación especial de obras XR en la Alianza Francesa, que permitirá descubrir algunas de las producciones suizas más innovadoras dentro de las narrativas inmersivas.