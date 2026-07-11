Quién fue Aníbal "Pichuco" Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires

El 11 de julio de 1914 nació en el barrio de Abasto de la ciudad de Buenos Aires Aníbal Carmelo Troilo, apodado "Pichuco". Su destreza técnica, su sensibilidad interpretativa y su rol como director de orquesta llevaron a que el Congreso de la Nación instituyera la fecha de su natalicio como el Día Nacional del Bandoneón mediante la Ley 26.035.

La trayectoria del músico comenzó a temprana edad, cuando a los diez años convenció a su madre para que le comprara su primer fuelle en una tienda de remates de su barrio natal. A los once años realizó su primera presentación pública en un evento benéfico del Mercado de Abasto y al poco tiempo integró un quinteto de señoritas en el cine Medrano. Durante la década de 1930, el joven instrumentista formó parte de las agrupaciones más importantes de la época, incluyendo las orquestas de Juan Pacho Maglio, Julio De Caro, Juan D'Arienzo y el célebre sexteto de Elvino Vardaro. Estas experiencias tempranas le permitieron absorber las diferentes corrientes estéticas del género musical porteño.

El salón Marabú, antiguo cabaret, ícono de la noche porteña donde nació el tango “Como dos extraños”

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Un estilo único que consagró a Aníbal Troilo

La fundación de su propia orquesta típica se concretó el 1 de julio de 1937 en el cabaré Marabú, un subsuelo de la calle Maipú al 300 que funcionaba como centro de la vida nocturna. Aquella formación inicial contó con el pianista Orlando Goñi y el cantor Francisco Fiorentino, marcando el inicio de una etapa discográfica fundamental. El estilo conductivo de la agrupación priorizó el equilibrio entre el ritmo bailable y la complejidad armónica, distanciándose de las propuestas puramente mecánicas de otros directores contemporáneos. Los arreglos musicales incorporaron matices dinámicos novedosos que exigían una alta precisión técnica a sus ejecutantes.

La fisonomía expresiva del director al momento de ejecutar el instrumento se convirtió en un sello de identidad sobre los escenarios. La postura de tocar con los ojos cerrados, la cabeza inclinada y el cuerpo balanceándose al compás de las variaciones del fuelle definió la estética del intérprete tanguero de la época de oro.

El rol de Aníbal Troglio como director de orquesta llevaron a que el Congreso de la Nación instituyera la fecha de su nacimiento como el Día Nacional del Bandoneón

Como compositor, aportó al repertorio de la música ciudadana piezas memorables como los tangos instrumentales "Quejas de bandoneón" y "Responso", este último compuesto tras el fallecimiento de su amigo Homero Manzi. La colaboración con poetas fundamentales dio origen a obras como "Sur", "Barrio de tango" y "Che bandoneón".

Los talentos que formaron parte de las filas de Aníbal Troilo

La incorporación de jóvenes talentos a sus filas estables funcionó como un laboratorio de renovación para el género. En 1939 contrató a un joven Astor Piazzolla como bandoneonista y arreglador, permitiéndole experimentar con armonías modernas que ampliaron las fronteras sonoras tradicionales de la orquesta típica.

Por el micrófono de su agrupación pasaron las voces más destacadas de la música popular argentina, incluyendo a Edmundo Rivero, Alberto Marino, Floreal Ruiz y Roberto Goyeneche. El director adaptaba los arreglos de la orquesta para potenciar las cualidades expresivas particulares de cada uno de sus cantores. Durante la década de 1950 y 1960, redujo la cantidad de integrantes de su formación para presentarse en formato de cuarteto junto al guitarrista Roberto Grela, el contrabajista Edmundo Zaldívar y el pianista Ernesto Baffa. Esta propuesta camorrista profundizó el carácter intimista y centró la atención en el fraseo del fuelle.

La incorporación de jóvenes talentos a sus filas estables funcionó como un laboratorio de renovación para el género.

El impacto de Troilo en el género

La discografía registrada por el músico a lo largo de casi cuatro décadas con el sello RCA Victor abarca centenares de grabaciones que documentan la evolución técnica del género. Sus interpretaciones reflejaron las transformaciones urbanas y el pulso social de la capital argentina a mediados del siglo pasado.

El fallecimiento de Aníbal Troilo ocurrió el 18 de mayo de 1975 en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a los sesenta años de edad, debido a complicaciones cardíacas y un derrame cerebral. Sus restos fueron depositados en el Rincón de los Notables del Cementerio de la Chacarita.

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