La "Misa Tango Santa Cecilia" sonará con su profunda espiritualidad en el Palacio Libertad

Tal vez, se estaban buscando. El compositor inspirado, el instrumento litúrgico y la sagrada pasión religiosa. Una trinidad que ha dado vida a esta obra atrayente y original: La "Misa Tango Santa Cecilia" concebida por el compositor Mariano Vitacco para orquesta de cuerdas, solistas, coro mixto y bandoneón, instrumento éste, recordemos, "derivado" del órgano y convertido en portátil y transportable de pueblo en pueblo en sus orígenes. Interpretada por la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación bajo la dirección de Sebastiano De Filippi y el Coro Nacional de Música Argentina, dirigido por el maestro Emiliano Linares, la obra "Misa Tango Santa Cecilia" conjuga lo sacro y lo popular, la liturgia y el arte ciudadano, y será interpretada el próximo miércoles 17, a las 20 horas, en la Sala Sinfónica del Palacio Libertad.

El concierto se anuncia como una experiencia musical con momentos introspectivos de profunda espiritualidad y un sonido coral de fuerte intensidad. Se destacan como solistas Natsuki Nishihara en bandoneón, Hernán Maisa en contrabajo, Marina Ruiz Matta en piano, y los coreutas María Paula Alberdi (soprano), Adriana Arregui (contralto), Martín Díaz (tenor), y Pablo Basualdo (bajo).

El imponente Palacio Libertad (Ex CCK) recibirá a la "Misa Tango Santa Cecilia" , de Mariano Vitacco.

“Hace tiempo surgió la idea, me preguntaba si se podría unir la misa con el tango...", señaló el compositor de la Misa Tango. "Yo tenía fragmentos de una misa que había hecho hace muchos años y también de una ópera-tango que presenté en el Festival de Tango Internacional de Granada, de manera que comencé a trabajar sobre esas composiciones y el entusiasmo me fue llevando, sin parar, hasta la concreción de esta obra que ahora será interpretada por estos artistas de enorme talento", agregó sobre la obra, que incluye elementos del tango, el vals y la milonga, exponiendo nuestro arte ciudadano en una dimensión muy especial. Licenciado en música y docente, Vitacco ha estrenado obras en nuestro país, España y Alemania, además de componer piezas para obras de teatro, videos educativos y de ficción.

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El programa del concierto del próximo miércoles 17 de junio lo completará una selección de tangos populares con arreglos especialmente compuestos para el CoNaMA (Coro Nacional de Música Argentina).

SR