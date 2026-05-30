Murio Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más reconocidos en todo el mundo

Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más importantes del último siglo, murió este sábado a los 97 años en París,

Su carrera se desarrolló a lo largo de más de siete décadas y fue un artista muy detacado y reconocido mundilamente por los experimentos con el uso de la luz, el color y el espacio. Uno de los grandes del arte cinético.

Nacido en 1928, Le Parc se mudó a Francia en 1958, donde se estableció. Formó parte de la intensa escena artística del París de los años sesenta y fue uno de los protagonistas artísticos del Mayo Francés.

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